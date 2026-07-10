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Русская армия нашла больное место ВСУ. Удары идут один за другим

Русская армия нашла больное место ВСУ. Удары идут один за другим

11:41, 10 июл 2026

Иностранные военные эксперты выявили уязвимый участок украинской обороны в районе Ивановки и Новопавловки. За 46 дней по этому направлению было применено не менее 178 авиабомб.

Западные военные аналитики зафиксировали значительное усиление российских авиаударов по позициям Вооружённых сил Украины в районе Ивановки и Новопавловки — на стыке Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По данным иностранных специалистов, именно этот участок фронта стал одним из наиболее активно атакуемых направлений. В период с 24 мая по 30 июня российская авиация применила не менее 144 планирующих боеприпасов с модулями УМПК по укреплённым позициям противника. Таким образом, за 38 дней район подвергся систематическим ударам с нарастающей интенсивностью.

Активность не снизилась и в начале июля. С 1 по 8 июля экипажи самолётов Су-34 нанесли дополнительные удары, применив не менее 34 управляемых авиабомб. Среднесуточный показатель за этот период составил около 4,25 авиаудара. В совокупности за 46-дневный отрезок по оборонительным рубежам на данном участке было задействовано не менее 178 авиабомб, следует из материалов канала.

Параллельно с этим стало известно о завершении боёв за Константиновку — населённый пункт, имеющий стратегическое значение на данном направлении. Официального подтверждения утраты этого населённого пункта со стороны украинского руководства не поступало.

Помимо управляемых авиабомб, российские силы возобновили применение фугасных боеприпасов серии ФАБ различной мощности на ряде ключевых участков фронта, сообщают источники канала.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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