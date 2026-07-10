Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Запад выдвинул России ультиматум из 5 пунктов. И Лавров дал ответ – как раньше не будет

Запад выдвинул России ультиматум из 5 пунктов. И Лавров дал ответ – как раньше не будет

11:45, 10 июл 2026

Москва отвергает любые попытки давления через дипломатические каналы и намерена продолжать достижение целей специальной военной операции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично обвинил западные страны в выдвижении открытых ультиматумов Москве и имитации готовности к переговорному процессу. По его словам, Россия более не доверяет ни США, ни Европейскому союзу — запас доброй воли окончательно исчерпан. Об этом глава МИД заявил в ходе публичного выступления.

Лавров напомнил, что в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах стороны уже приходили к определённым договорённостям, однако западные партнёры сами же разрушили все достигнутые гарантии. Именно этот опыт, по словам министра, исключает возможность возобновления доверия к заверениям со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Телеграм-канал Win-Win сообщил о конкретном перечне требований, якобы переданных России. По данным ресурса, список включает пять пунктов: начало прямых переговоров без предварительных условий, немедленное прекращение огня, передачу тел погибших, полный обмен военнопленными, а также заморозку линии фронта по текущей линии боевого соприкосновения. Формально документ исходит от украинской стороны.

Согласно той же публикации, этот перечень был доставлен в Москву через посольство США, а Кремлю обозначили конкретные сроки: принять решение — положительное или отрицательное — необходимо до конца июля. Канал также высказывает предположение, что ультиматум изначально рассчитан на затягивание: пока Россия будет вести закрытые переговоры, западная сторона продолжит давление на логистику, теневой флот и нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Необходимо подчеркнуть: официального подтверждения информации канала Win-Win со стороны каких-либо государственных структур не поступало. Сведения остаются на уровне данных неофициального источника.

Тем не менее публичная реакция Лаврова фактически зафиксировала официальную позицию Москвы. Министр подчеркнул, что Россия будет следовать курсу, обозначенному президентом Путиным, — продолжать достижение целей специальной военной операции. Никаких сигналов о готовности к уступкам в ответ на дипломатическое давление со стороны российского руководства не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Русская армия нашла больное место ВСУ. Удары идут один за другим

Читайте также:

Русская армия нашла больное место ВСУ. Удары идут один за другим
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Ровно в 10:00 всё изменилось. Россия приняла предложение США по Украине: Лавров – обо всём в сенсационном интервью
Россия/мир
Ровно в 10:00 всё изменилось. Россия приняла предложение США по Украине: Лавров – обо всём в сенсационном интервью
Сначала Песков сказал - "это война". Теперь и Лавров добавил
Россия/мир
Сначала Песков сказал - "это война". Теперь и Лавров добавил
Зеленский выдвинул России условие. На всё ответил Лавров: Вот это встряска! Киев срочно "отменяет встречу"
Россия/мир
Зеленский выдвинул России условие. На всё ответил Лавров: Вот это встряска! Киев срочно "отменяет встречу"
Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест
Россия/мир
Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен