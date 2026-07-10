11:45, 10 июл 2026

Москва отвергает любые попытки давления через дипломатические каналы и намерена продолжать достижение целей специальной военной операции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично обвинил западные страны в выдвижении открытых ультиматумов Москве и имитации готовности к переговорному процессу. По его словам, Россия более не доверяет ни США, ни Европейскому союзу — запас доброй воли окончательно исчерпан. Об этом глава МИД заявил в ходе публичного выступления.

Лавров напомнил, что в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах стороны уже приходили к определённым договорённостям, однако западные партнёры сами же разрушили все достигнутые гарантии. Именно этот опыт, по словам министра, исключает возможность возобновления доверия к заверениям со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Телеграм-канал Win-Win сообщил о конкретном перечне требований, якобы переданных России. По данным ресурса, список включает пять пунктов: начало прямых переговоров без предварительных условий, немедленное прекращение огня, передачу тел погибших, полный обмен военнопленными, а также заморозку линии фронта по текущей линии боевого соприкосновения. Формально документ исходит от украинской стороны.

Согласно той же публикации, этот перечень был доставлен в Москву через посольство США, а Кремлю обозначили конкретные сроки: принять решение — положительное или отрицательное — необходимо до конца июля. Канал также высказывает предположение, что ультиматум изначально рассчитан на затягивание: пока Россия будет вести закрытые переговоры, западная сторона продолжит давление на логистику, теневой флот и нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Необходимо подчеркнуть: официального подтверждения информации канала Win-Win со стороны каких-либо государственных структур не поступало. Сведения остаются на уровне данных неофициального источника.

Тем не менее публичная реакция Лаврова фактически зафиксировала официальную позицию Москвы. Министр подчеркнул, что Россия будет следовать курсу, обозначенному президентом Путиным, — продолжать достижение целей специальной военной операции. Никаких сигналов о готовности к уступкам в ответ на дипломатическое давление со стороны российского руководства не поступало.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI