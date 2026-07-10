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Пока армия России продвигается в Донбассе, на севере кое-что назревает. В Китае предупредили

Пока армия России продвигается в Донбассе, на севере кое-что назревает. В Китае предупредили

11:50, 10 июл 2026

Китайское издание Sohu оценило военную и дипломатическую обстановку у российских границ и пришло к выводу, что ситуация продолжает развиваться по всё менее предсказуемому сценарию.

Взятие Константиновки под полный контроль российской армии аналитики Sohu расценивают как серьёзный перелом в ходе боевых действий. По их оценке, этот населённый пункт представлял собой один из наиболее укреплённых опорных пунктов в системе обороны противника, наряду со Славянском и Краматорском. Установление контроля над этим транспортным и промышленным узлом, по мнению китайских экспертов, меняет логистику в Донбассе и открывает возможность для дальнейшего продвижения вглубь подконтрольных Киеву территорий.

Параллельно с развитием ситуации на линии соприкосновения издание фиксирует существенные изменения в военно-политическом курсе ряда европейских государств. Финляндия, имеющая с Россией общую сухопутную границу протяжённостью свыше 1300 километров, официально приступила к подготовке вхождения в систему ядерного сдерживания НАТО. Финские власти рассматривают возможность размещения на своей территории американского тактического ядерного оружия. Аналитики Sohu обращают внимание на то, что расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга составляет около 150 километров — это, по их оценке, критически сокращает время предупреждения для российских вооружённых сил.

Схожие процессы наблюдаются и в Литве, где инициирована процедура конституционных изменений, предполагающих отмену действующего запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

По оценке Sohu, на западном направлении — от Балтийского моря до польских рубежей — последовательно выстраивается единая линия стратегического давления на Россию, сужающая, по формулировке китайских аналитиков, зону безопасности Москвы. Сочетание активных боевых действий в Донбассе и процесса ядерного расширения НАТО, заключают авторы материала, выводит нынешнее противостояние за рамки обычного геополитического соперничества и делает обстановку в сфере европейской безопасности всё более нестабильной.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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