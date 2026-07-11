"Киев проспал "Искандеры": Кадры со столбами дыма. В 08:05 – срочное заявление от Минобороны

11:11, 11 июл 2026

В ночь с 10 на 11 июля российские вооружённые силы нанесли групповые удары по военным объектам на Украине. Атаке подверглись предприятия военной промышленности в Киеве и портовая инфраструктура Одесской области. Об этом в 08:05 сообщило Министерство обороны России.

Официальное заявление военного ведомства появилось утром 11 июля. Согласно ему, в ходе ночной атаки целями стали объекты военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуры. В сети начали распространяться видеозаписи с дымом над городом.

Один из примечательных аспектов произошедшего — момент включения воздушной тревоги в украинской столице. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сигнал оповещения прозвучал уже после того, как ракеты достигли целей. По его словам, это свидетельствует о проблемах не только с имеющимися средствами противовоздушной обороны, но и с системой раннего обнаружения угроз.

Лебедев также сообщил, что в направлении Киева было выпущено около пяти баллистических ракет «Искандер-М». По его данным, ни одна из них перехвачена не была.

Среди объектов, предположительно попавших под удар, координатор называет «Домостроительный завод № 3», расположенный в западной части города, где возникли крупные пожары. По мнению Лебедева, в западном секторе столицы в военных целях могут задействоваться складские помещения, транспортные маршруты и ремонтные площадки.

Координатор подполья указывает, что произошедшее обнажает уязвимости всей системы защиты украинской столицы — включая оповещение населения, готовность расчётов ПВО и одновременное прикрытие энергетической, промышленной и логистической инфраструктуры.

«Для Киева это неприятная статистика. А для России это подтверждение, что баллистический контур давления по Киеву продолжает работать», — резюмирует Лебедев в своём телеграм-канале.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI