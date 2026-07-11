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Сводка с фронтов СВО 11 июля: Солдаты ВСУ на стороне России жгут технику НАТО, Киев накрыли удары, в Константиновке идёт зачистка

Сводка с фронтов СВО 11 июля: Солдаты ВСУ на стороне России жгут технику НАТО, Киев накрыли удары, в Константиновке идёт зачистка

11:16, 11 июл 2026

Военная сводка за 11 июля — удары по Киеву, зачистка Константиновки, атака беспилотников на суда в Таганрогском заливе и гибель матроса.

11 июля на нескольких направлениях специальной военной операции зафиксирована активизация боевых действий. Российские войска наносят удары по тыловой инфраструктуре, продолжают наступление и зачищают освобождённые территории. Об этом сообщают Telegram-каналы «Операция Z: Военкоры Русской Весны» и «Два майора», а также военный корреспондент Юрий Котенок.

Батальон имени Кривоноса работает по позициям бывших сослуживцев

На подступах к Покровску (Красноармейску) боевые задачи выполняют бойцы батальона имени Максима Кривоноса — подразделения, сформированного из военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России. По данным канала «Операция Z», они поражают пункт управления беспилотниками в Водянском, укрытия в районах Золотого Колодезя и Кучерова Яра, блиндажи, антенны связи и логистические узлы противника. Знание тактики и организации ВСУ позволяет наносить точные удары по наиболее уязвимым точкам обороны.

Киев под ракетным ударом: подстанция в огне

В ночь на 11 июля российские Вооружённые силы нанесли ракетные удары по объектам украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции в Дарницком районе. Позднее появились сведения о попаданиях в Днепровском и Святошинском районах. По имеющимся данным, удары наносились ракетами комплекса С-400, запущенными с территории Брянской области. Городская военная администрация уточнила, что повреждены нежилые объекты.

Константиновка: до полной зачистки — от нескольких недель до месяца

В освобождённой Константиновке продолжаются очаговые бои. Военный корреспондент Юрий Котенок в комментарии для издания «Ломовка» охарактеризовал обстановку как сложную: противник сопротивляется разрозненными небольшими группами и одиночными бойцами. По его оценке, на завершение зачистки города может потребоваться от нескольких недель до месяца.

Параллельно продолжается эвакуация мирных жителей. По информации Министерства обороны России, военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск за три дня вывели из города 20 человек. Для обеспечения безопасности маршрутов задействованы расчёты беспилотников и наземные робототехнические комплексы.

Таганрогский залив: атака на суда, один погибший

Ночью 11 июля украинские беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил гибель матроса с борта технического судна и выразил соболезнования семье погибшего. Другие пострадавшие не зафиксированы. Среди атакованных объектов — танкер с метанолом на борту; угрозы разлива нет. Над акваторией залива уничтожено более полутора десятков беспилотников.

Харьков, Сумы, Донецк: бои продолжаются

На Сумском и Харьковском направлениях российские войска продолжают формировать буферную зону. Зафиксировано продвижение северо-восточнее Харькова и южнее Волчанска. На Славянском, Лиманском и Константиновском направлениях идут встречные столкновения.

FPV-дроны: работа без остановки

Расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» продолжают поражать живую силу, ангары, временные позиции, наземные робототехнические комплексы и средства связи противника. Один из операторов с позывным Мерлин отметил, что производство дронов не прекращается даже в условиях дефицита комплектующих — аппараты собирают из доступных материалов, лишь бы летели и выполняли задачу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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