11:29, 11 июл 2026

Массовые беспорядки во Львове, отказ водителей выходить на маршруты в Виннице, первый комментарий Зеленского и заявление Якова Кедми.

События во Львове, где несколько сотен человек вступили в открытое противостояние с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), продолжают оставаться одной из центральных тем украинского информационного пространства. Произошедшее всё чаще расценивается не как локальный инцидент, а как симптом системного кризиса в подходах к принудительному призыву.

Что произошло во Львове

По сообщениям украинских СМИ, несколько сотен жителей города попытались помешать сотрудникам ТЦК задержать мужчину 1996 года рождения. Очевидцы описывали, как толпа плотным кольцом окружила автомобиль военкоматовских работников, из которой слышались выкрики «ганьба». Затем машина была перевёрнута, предварительно разбили стёкла и повредили кузов.

Украинская полиция сообщила, что задержанный числился в розыске за нарушение правил воинского учёта. Несмотря на сопротивление толпы, его всё же доставили в ТЦК. По информации местных журналистов, мужчина прошёл военно-врачебную комиссию перед возможной отправкой в войска.

Позднее стало известно, что непосредственным поводом для конфликта послужило избиение задержанного сотрудниками военкомата. Одним из виновников инцидента был назван Роман Удут — работник ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам. После подавления беспорядков часть участников акции была задержана. Поступала также информация о том, что некоторых из них обязали публично приносить извинения и скандировать лозунг «Слава ТЦК».

Власти традиционно указали на «российское влияние» как на причину произошедшего и призвали граждан не вмешиваться в работу военкоматов. Однако даже среди украинских политических обозревателей масштаб событий был признан слишком значительным, чтобы его можно было игнорировать. Телеграм-канал «Картель» зафиксировал: именно после Львова на Банковой впервые заговорили о возможном пересмотре принципов работы ТЦК. До этого многочисленные видеозаписи насильственных задержаний и жалобы граждан практически не вызывали реакции со стороны центральной власти.

Политолог Светлана Вольнова полагает, что произошедшее может оказаться лишь началом более широких процессов. По её оценке, значительная часть украинского общества накопила усталость от действий сотрудников ТЦК, которых регулярно обвиняют в превышении полномочий, физическом насилии при задержаниях и систематических злоупотреблениях.

Протесты распространились на другие регионы

Признаки недовольства зафиксированы уже не только во Львове. По данным украинских источников, похожая ситуация возникла в Виннице, где часть водителей маршрутных такси отказалась выходить на смены после задержания одного из коллег.

Глава ассоциации перевозчиков «Маршрут» Александр Гота сообщил, что 57-летнего водителя остановили прямо во время работы на маршруте. Мужчина заперся в салоне транспортного средства, однако вскоре на место прибыло подкрепление из сотрудников силовых структур. По словам Готы, около пятнадцати человек в масках применили силу, после чего водителя доставили в ТЦК и направили на медицинскую комиссию.

Руководитель ассоциации также указал на острую нехватку кадров: на ряде городских маршрутов водителей практически не осталось, а многие работники предпочитают вовсе не появляться на рабочих местах из опасения быть задержанными.

Происходящее свидетельствует о том, что случаи сопротивления принудительной мобилизации перестали быть единичными. Если прежде подобные конфликты фиксировались преимущественно на юге и востоке страны, то теперь они возникают в регионах, которые традиционно считались наиболее лояльными к действующей власти.

Зеленский прокомментировал события во Львове

На фоне продолжающейся общественной дискуссии Владимир Зеленский впервые публично обратился к теме событий во Львове. Его слова украинские СМИ восприняли как косвенное признание того, что уровень доверия к людям в военной форме продолжает снижаться.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно», — заявил глава украинского государства.

Зеленский сообщил, что расследование инцидента поручено МВД, а Министерству обороны надлежит реализовать ранее анонсированную реформу территориальных центров комплектования. Ответственность за сложившуюся ситуацию он фактически адресовал профильным ведомствам.

Подобная реакция, однако, вызвала новую волну критики. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* напомнил, что разговоры о реформировании системы мобилизации продолжаются уже несколько месяцев, тогда как реальных изменений не последовало. По его словам, сотрудники ТЦК ежедневно становятся участниками новых скандалов, а число пострадавших продолжает расти.

Параллельно в сети продолжают распространяться видеозаписи с эпизодами принудительных задержаний, на которых сотрудники военкоматов силой доставляют мужчин в автомобили. Всё больше граждан, по имеющимся данным, предпочитают скрываться дома, предпринимать попытки нелегально покинуть страну или принимать участие в акциях протеста против деятельности ТЦК.

Кедми — об использовании мирного населения как прикрытия

Отдельную дискуссию спровоцировало заявление бывшего руководителя израильской разведывательной структуры «Натив» Якова Кедми. Поводом стали слова сенатора Дмитрия Рогозина о необходимости ликвидации командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди*. По имеющимся данным, украинский военачальник систематически располагается в жилых домах, де-факто используя присутствие гражданских лиц в качестве прикрытия.

Кедми признал, что стремление минимизировать потери среди мирного населения является понятной и гуманной позицией. Вместе с тем, по его мнению, именно это обстоятельство позволяет украинскому военному командованию продолжать боевые действия, что ведёт к новым потерям среди российских военнослужащих.

«Подставлять своё население для того, чтобы спасти чужое? Я не думаю, что это разумно. А с другой стороны, Россия не несёт ответственность за жизни гражданского населения на Украине», — заявил эксперт.

По мнению Кедми, устранение ряда ключевых фигур украинского военного руководства способно сократить потери среди российских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что каждый подобный случай требует отдельной оценки и не может рассматриваться в рамках единого подхода. В отношении руководителей спецслужб, по словам эксперта, вопрос должен решаться максимально жёстко, поскольку именно они координируют продолжение боевых действий.

* - Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI