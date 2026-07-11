Три сценария окончания СВО: Какой вариант самый плохой?

11:35, 11 июл 2026

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину впервые публично обозначил существование действующих каналов связи с Киевом. Украинская сторона выдвинула два предложения по урегулированию конфликта. Эксперты оценили каждый из возможных сценариев его завершения.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину впервые подробно остановился на теме неформальных контактов между Москвой и Киевом. По словам президента, коммуникация между сторонами ведётся сразу по нескольким каналам, и никакого секрета в этом нет. На фоне этого заявления стали известны конкретные предложения, поступившие от украинской стороны.

Что предлагает Киев

Украинская сторона сформулировала два варианта развития событий. Первый — взаимное прекращение ударов вглубь территорий обоих государств. Второй — территориальное ограничение зоны специальной военной операции четырьмя регионами: Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями.

Оба предложения получили оценку со стороны российских военных аналитиков и политических обозревателей, которые рассмотрели их в контексте трёх возможных сценариев завершения конфликта.

Сценарий первый: фиксация линии фронта

Принятие условий Киева и закрепление текущего положения по административным границам четырёх регионов означало бы формальное возвращение конституционных территорий России. Однако аналитики указывают на принципиальное несоответствие между юридическим и фактическим результатом подобного соглашения.

По мнению журналиста Владимира Головашина, итогом стал бы так называемый «замороженный конфликт» — по аналогии с корейской моделью урегулирования: номинальное прекращение активных боевых действий при сохранении взаимных обстрелов, милитаризованной линии разграничения и постоянной политической напряжённости.

Головашин также обращает внимание на внутриполитическое измерение такого исхода. По его словам, граждане России, на протяжении четырёх лет поддерживавшие проведение специальной военной операции, воспримут подобный результат как поражение. Вопрос о том, каков итог многолетних усилий, станет, по его оценке, центральным политическим вопросом на долгосрочную перспективу.

Примечательно, что одним из мотивов украинских инициатив эксперты называют острую нехватку личного состава в рядах Вооружённых сил Украины. Высвобождение войск с отдельных участков фронта позволило бы Киеву перераспределить имеющиеся кадровые ресурсы.

Сценарий второй: выход к Днепру

Альтернативный вариант предполагает установление контроля над территориями исторической Новороссии — включая Одесскую и Николаевскую области — с выходом к реке Днепр как к естественному географическому рубежу.

Военный эксперт Олег Шаландин оценивает этот сценарий как достижимый с оперативной точки зрения. По его словам, подобная конфигурация создаёт устойчивый оборонительный контур, снижает угрозу Крымскому полуострову и лишает Украину прямого выхода к морю. Шаландин также указывает на то, что среди жителей этих территорий сформировался запрос на иную государственную принадлежность.

Вместе с тем эксперты фиксируют ключевое ограничение данного сценария: его реализация сопряжена со значительными людскими потерями и требует существенных временных затрат.

Сценарий третий: полный демонтаж

Наиболее радикальный из рассматриваемых вариантов предусматривает взятие Киева и полную ликвидацию украинской государственности в её нынешнем виде: роспуск силовых структур, проведение денацификации и формирование нового государственного образования с нейтральным статусом и без возможности последующей милитаризации.

Головашин характеризует этот сценарий как единственный, отвечающий долгосрочным стратегическим интересам России, однако признаёт его наименее реалистичным на текущем этапе ввиду необходимости колоссальных ресурсов и политического решения, которое пока не принято.

Схожую позицию занимает доктор политических наук, политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, если главной целью специальной военной операции является устранение стратегических угроз для России, то украинская государственность в её нынешнем виде должна прекратить существование, а возникшее на её месте образование — войти в состав Российской Федерации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI