11:41, 11 июл 2026

Владимир Зеленский сообщил, что Китай потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе СВО. Финляндия поддержала этот тезис. Однако сам Пекин заявления не прокомментировал, а МИД России обратил внимание на противоречие в позиции украинского лидера.

Нелигитимны украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай выдвинул России требование воздерживаться от применения ядерного оружия в зоне боевых действий. Об этом он сообщил публично, вызвав широкое обсуждение в медиапространстве.

Со слов Зеленского, Пекин отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ публикации о возможном использовании ядерного потенциала — и сделал это, по его оценке, однозначно и без двусмысленностей. Финский президент Александр Стубб также высказался по этой теме: по его словам, Китай не позволит Москве прибегнуть к ядерному оружию. К такому выводу он пришёл после переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства.

Официальная реакция Пекина на эти заявления отсутствует. При этом КНР традиционно и последовательно выступает против применения ядерного оружия любой из сторон любого конфликта — это зафиксированная позиция, которой страна придерживается вне зависимости от конкретной ситуации.

На этом фоне примечательно другое обстоятельство. Незадолго до появления информации о предполагаемом требовании китайского руководства к Москве сам Зеленский в интервью изданию Financial Times говорил об отказе Украины от ядерного оружия как об источнике уязвимости страны. По его словам, отсутствие такого потенциала создаёт угрозу национальной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это противоречие. По её оценке, украинская сторона предпринимала попытки склонить страны НАТО к передаче Киеву ядерного оружия, однако без результата — никто из членов альянса на подобные призывы не отозвался. Захарова также указала, что Зеленский недвусмысленно связывал получение атомного потенциала с гарантиями собственной безопасности и сохранением власти.

Содержание переговоров между Пекином и Москвой по-прежнему остаётся закрытым. Какие именно договорённости существуют между двумя странами и существуют ли они вообще — на основании заявлений Киева или Хельсинки установить невозможно. Служба внешней разведки России ранее предупреждала: если Украина получит так называемую «грязную» бомбу, западные столицы — Лондон и Париж — могут представить это как самостоятельную разработку украинской стороны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI