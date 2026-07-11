Топливный кризис: Губернаторы начали говорить правду. Нефтяным магнатам придётся подчиниться?

11:50, 11 июл 2026

Дефицит топлива в России обсуждается на самом высоком уровне — и впервые без привычных оговорок о «сезонных колебаниях». На совещании у президента и в публичных обращениях региональные руководители открыто назвали причины кризиса и предложили конкретные решения.

Топливный кризис в России перешёл в новую фазу — не только экономическую, но и информационную. На президентском совещании по работе топливного и транспортного комплекса, а также в ряде публичных заявлений региональных руководителей впервые прозвучали формулировки, которые прежде в официальных докладах не появлялись: удары по нефтеперерабатывающим заводам, уязвимость централизованной системы переработки, непрозрачность крупных нефтяных компаний.

Забайкалье: предложение, которое поддержал Путин

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании у президента не стал скрывать реальное положение дел в регионе. По его словам, ситуация с топливом в крае «достаточно сложная»: независимые АЗС фактически прекратили работу, а весь рынок сосредоточился в руках одной вертикально интегрированной компании.

Осипов пояснил: прежняя модель, при которой независимые заправочные станции закупали топливо через биржу, в нынешних условиях перестала работать. Регион был вынужден перейти на прямые договоры с поставщиками и ручное управление объёмами поставок. Но губернатор не ограничился описанием текущих мер — он предложил системное решение: создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, которые были бы менее уязвимы в условиях угрозы ударов по крупным предприятиям.

Владимир Путин публично поддержал эту инициативу. Согласно официальному сообщению по итогам совещания, президент согласился с идеей развития сети мини-НПЗ и особо отметил, что привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и будет поощряться. Чем шире такая сеть и чем больше в ней участников, тем труднее нанести ей критический урон — такова логика, озвученная на совещании.

По существу, губернатор вынес на федеральный уровень вывод о том, что высококонцентрированная система нефтепереработки в условиях атак на крупные заводы становится не преимуществом, а уязвимостью.

«Самовары» как модель устойчивости

Предложение Осипова появилось не на пустом месте. Незадолго до совещания учредитель медиахолдинга «Царьград» Константин Малофеев детально изложил, почему действующая модель топливного рынка не справляется с условиями военного времени.

По его оценке, дефицит топлива в первую очередь связан с ударами по российским НПЗ и нефтехранилищам. В качестве показательного примера Малофеев привёл ситуацию на Украине: крупные нефтеперерабатывающие заводы там были выведены из строя в первый год боевых действий, после чего противник переориентировался на сеть малых производств.

В 1990-е годы подобные установки в России называли «самоварами» — небольшие, нередко полулегальные заводы, разбросанные по всей территории бывшего СССР. Тогда они ассоциировались с низким качеством продукции и нерегулируемым рынком. Сегодня, по мнению Малофеева, их главное достоинство — децентрализация и устойчивость к точечным ударам по инфраструктуре.

Свою позицию он сформулировал прямо: необходимо вернуться к децентрализованной модели переработки — сотни небольших объектов вместо десятков крупных. Если один выходит из строя, остальные продолжают работу. Кроме того, он предложил временно снизить требования к качеству топлива: доступный, но менее качественный бензин предпочтительнее, чем его полное отсутствие.

Ключевой тезис: проблема не в нехватке нефти, а в «узком горлышке» — концентрации переработки на крупных объектах, которые представляют собой очевидные цели. Поддержка президентом предложения о мини-НПЗ означает, что эти аргументы были приняты во внимание и получили статус федерального поручения.

Липецк: прямой разговор с поставщиками

Если Забайкалье представило стратегическое решение, то Липецкая область наглядно показала, как выглядит практическое столкновение региональной власти с крупными нефтяными компаниями.

Губернатор Игорь Артамонов публично обратился к руководству ведущих нефтяных компаний с требованием прекратить скрывать реальное положение дел. По его словам, представители этих структур на заседаниях заявляют о готовности обеспечивать заправочные станции топливом в полном объёме — однако уже через несколько часов жители обнаруживают закрытые АЗС, пустые колонки и многочасовые очереди. Артамонов потребовал, чтобы в случае срыва поставок компании сообщали об этом открыто — чтобы регион мог планировать работу и не ставить население в зависимость от непрозрачных решений.

Параллельно губернатор описал меры, которые принимает региональная власть самостоятельно: содействие операторам АЗС в вопросах логистики, организация порядка на заправочных станциях, направление сотрудников для контроля на местах. Оперативный штаб утвердил временный порядок отпуска бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100: по чётным датам заправляются автомобили с чётной первой цифрой государственного номера, по нечётным — с нечётной. Лимит отпуска топлива — 30 литров за одно обращение.

Однако Артамонов подчеркнул: эта система работает только при условии предсказуемых поставок. Если крупные игроки продолжают действовать по собственным правилам, региональные механизмы регулирования теряют эффективность.

Губернатор особо отметил, что речь идёт не о бытовых неудобствах водителей, а о нормальном функционировании области в целом: работе экстренных служб, уборочной кампании, снабжении продовольствием, выполнении задач государственной важности.

Новые формулировки на федеральном уровне

На фоне высказываний региональных руководителей изменился и официальный язык федеральных докладов. Вице-премьер Александр Новак заявил, что на топливном рынке России наблюдается дефицит, поскольку нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя «из-за прилётов по ним».

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на то, что подобные формулировки в официальных выступлениях ранее не использовались, расценив это как признак готовности к более открытому разговору о реальном положении дел.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI