Ракетные удары по Европе – когда? Известен точный список целей Минобороны. Клинцевич обозначил сроки

11:54, 11 июл 2026

Военный эксперт считает, что если перекрыть каналы поставок западного оружия не удастся, российским силам, возможно, придётся обращаться к заранее составленным спискам целей на территории европейских государств.

Военный аналитик и эксперт Андрей Клинцевич допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории европейских стран. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Московский комсомолец» на фоне итогов саммита НАТО в Анкаре.

По оценке Клинцевича, прошедшая встреча Североатлантического альянса обозначила курс Запада на прямое противостояние с Россией. Временной горизонт, по его словам, уже намечен — речь идёт о ближайших двух годах. Эксперт полагает, что альянс планирует развернуть полноценную наземную операцию против России к 2028–2030 годам, а фундамент для этого закладывался ещё на вильнюсском саммите, где европейские государства договорились довести военные расходы до 5% ВВП. Значительная часть этих средств, по данным аналитика, направляется на модернизацию транспортной инфраструктуры и укрепление оборонительных позиций в Польше и странах Прибалтики.

Клинцевич также отметил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность передать Киеву технологии производства ракет для зенитных комплексов Patriot. По мнению эксперта, подобные шаги свидетельствуют о том, что Запад ментально готовится к прямому столкновению с Москвой.

Аналитик обращает внимание на стратегию, которую, по его оценке, выстраивает НАТО: массированное применение беспилотников против российской территории и морская блокада Калининграда с целью принудить Кремль к переговорам на западных условиях. При этом, считает Клинцевич, в альянсе рассчитывают, что Россия не задействует ядерный арсенал, размещённый в Белоруссии.

Реагировать на нарастающее давление со стороны БПЛА российской стороне придётся уже в ближайшие месяцы, прогнозирует эксперт. Что касается поставок западного вооружения, Клинцевич не исключил, что в случае невозможности их физического перекрытия российским силам, по его выражению, «придётся идти по списку адресов производств в других странах».

Списки потенциальных целей в Великобритании, Чехии, Дании, Польше и ряде других государств, по словам эксперта, у российского Министерства обороны существуют давно. В середине апреля текущего года ведомство их публично демонстрировало. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти данные, указывал, что опубликованные адреса следует рассматривать как непосредственные ориентиры для действий российских вооружённых сил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI