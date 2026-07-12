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"Стало хуже, чем в Харькове": Новая реальность Киева - ракеты уже не сбивают. Россия пошла на хитрость

"Стало хуже, чем в Харькове": Новая реальность Киева - ракеты уже не сбивают. Россия пошла на хитрость

12:00, 12 июл 2026

Французская газета Le Monde зафиксировала смену российской военной стратегии — массированные залпы перегружают систему противовоздушной обороны Украины, а жители столицы уходят ночевать в метро

С конца мая 2025 года украинская противовоздушная оборона фиксирует системные сбои при отражении атак. Об этом пишет французское издание Le Monde, проанализировавшее изменения в тактике российской армии.

Ключевое отличие новой схемы — не в количестве запущенных ракет, а в концентрации удара во времени. В ночь на 6 июля по Киеву было выпущено 68 ракет, причём 19 из них стартовали в течение первых десяти минут атаки. Ни одна из баллистических ракет, направленных в столицу, перехвачена не была. Схожая картина повторилась утром 11 июля: из шести выпущенных ракет ни одна не была нейтрализована. Украинские военные объясняют провалы нехваткой управляемых перехватчиков для комплексов Patriot — темп атак превышает возможности пополнения запасов.

По данным Le Monde со ссылкой на западного дипломата, Россия намеренно делает ставку на перегрузку украинской ПВО. Массированные одновременные залпы вынуждают расчёты расходовать боеприпасы в сжатые сроки, а программное обеспечение систем обороны не успевает обрабатывать такое число целей. Ранее обстрелы были распределены во времени — это давало операторам возможность реагировать последовательно.

Отдельную проблему создают модернизированные беспилотники типа «Шахед». По словам представителя Вооружённых сил Украины Юрия Игната, их доля в атаках составляет около 25–30 процентов. Новые версии летят на высоте порядка пяти километров со скоростью свыше 500 км/ч и способны преодолевать расстояние до двух тысяч километров. Для сравнения: прежние модификации двигались со скоростью около 130 км/ч и поддавались перехвату значительно проще.

Последствия смены тактики ощущают и мирные жители. Частота воздушных тревог возросла настолько, что люди заблаговременно уходят в метро и подземные убежища. В ночь на 2 июля около 52 тысяч человек провели ночь в столичной подземке. Часть горожан ночует в автомобилях или подвалах, непрерывно отслеживая Telegram-каналы с информацией о вылете российской стратегической авиации и приближении ракет.

Жители Киева констатируют, что уровень тревожности в столице превысил тот, к которому привыкли в других украинских городах, в том числе в Харькове. Le Monde отмечает: при сложившейся схеме атак украинская ПВО работает в условиях, к которым она пока не адаптирована, а гражданская жизнь вынуждена подстраиваться под постоянную угрозу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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