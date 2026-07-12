12:06, 12 июл 2026

Экс-главком ВСУ призвал Запад не торопиться с заявлениями о победе. Российские военные тем временем отчитались об уничтожении техники, которую ВСУ готовили для наступления, и более 60 блиндажей в Харьковской области.

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный опубликовал статью в британской газете The Telegraph. Кипрский журналист Алекс Христофору, разобрав материал в эфире своего YouTube-канала, заявил, что текст фактически свидетельствует о признании Украиной поражения в продолжающемся конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, в своей публикации Залужный обращается к коллективному Западу с призывом воздерживаться от преждевременных заявлений о победе. Христофору расценил подобную риторику как косвенное подтверждение неблагоприятного для Киева положения дел на фронте.

— Если детально разобрать статью и прочитать всё, что написал Залужный, можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Эта статья стала явным признанием того, что Украина действительно проигрывает, а Россия побеждает, — приводит его слова РИА Новости.

Удар по Киеву

Параллельно западные аналитики оценили удар российских Вооружённых сил по военным объектам в украинской столице. Итальянское издание L'Antidiplomatico расценило произошедшее не только как военную операцию, но и как недвусмысленный сигнал государствам, продолжающим поставки вооружений Киеву.

Издание также отметило, что доклад российского Министерства обороны по итогам операции, по мнению его авторов, опровергает представления о высокой эффективности системы противовоздушной обороны, выстроенной вокруг украинской столицы.

Обстановка на фронте

На направлении Красноармейска и в Днепропетровской области подразделения группировки «Центр» продолжают боевые действия против пехоты и техники противника. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным источника, российские войска ведут активные действия в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного.

Военный блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале охарактеризовал группировку «Север» как одну из наиболее результативных на сегодняшний день, отметив последовательное развитие её успехов сразу на нескольких участках.

Артиллеристы группировки «Север», по данным РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Карта, уничтожили более 60 полевых укрытий ВСУ в Харьковской области. Для поражения целей применялись реактивная и ствольная артиллерия, а также подразделения беспилотных систем.

Раскрыты подробности боёв в районе Алексеево-Дружковки. Артиллерийские расчёты 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли удар по позициям украинских военных на константиновском направлении.

Предотвращённое наступление

Министерство обороны России сообщило об обнаружении и уничтожении сосредоточения техники ВСУ, предназначавшейся для наступления на российские позиции. Младший лейтенант Андрей Иванов в ходе воздушной разведки с применением БПЛА выявил замаскированное скопление машин противника на одном из тактически значимых направлений. Координаты были переданы артиллерийским и танковым расчётам, после чего техника была уничтожена.

Кроме того, операторы бригады «Север-V» в ходе разведывательного вылета обнаружили пункт управления БПЛА и место запуска дронов. После поражения цели подземное сооружение было охвачено огнём.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI