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Главное за ночь и утро 12 июля. Трамп не зря напуган? "Сбылось худшее". Поражена особая база НАТО

Главное за ночь и утро 12 июля. Трамп не зря напуган? "Сбылось худшее". Поражена особая база НАТО

12:14, 12 июл 2026

Новый верховный лидер Ирана заявил о неизбежном возмездии США и Израилю. ВКС России поразили военно-морскую базу и портовую инфраструктуру в Одесской области. Губернатор Липецкой области публично предъявил претензии крупнейшим нефтяным компаниям из-за очередей на заправках.

Моджтаба Хаменеи: «Месть — это требование нашего народа»

Спустя несколько часов после завершения похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, состоявшихся в ночь на 10 июля, его сын и преемник Моджтаба Хаменеи обратился к общественности с письменным заявлением. Тональность документа не оставила места для полутонов: новый руководитель страны недвусмысленно анонсировал ответные действия против Соединённых Штатов и Израиля — за гибель отца и всех остальных иранцев, павших в ходе противостояния с этими государствами.

По его словам, возмездие является не личным решением, а требованием всего иранского народа, и оно неизбежно последует.

На этом фоне иранские государственные медиа распространили сообщения о приостановке контактов с Вашингтоном — вплоть до пересмотра американской позиции. Западные издания, однако, рисуют иную картину: по данным CNN, между сторонами сохраняются закрытые консультационные каналы, а администрация Белого дома прилагает усилия для предотвращения дальнейшей эскалации, совмещая дипломатическое взаимодействие с силовым давлением.

Издание Axios указывает, что Дональд Трамп заинтересован в выходе из конфликта, который не имеет широкой поддержки внутри страны. Посреднические функции при этом берут на себя Катар и Пакистан. Согласно западным источникам, недавние атаки в районе Ормузского пролива могли быть организованы теми, кто выступает против урегулирования и стремится торпедировать переговорный процесс.

Параллельно Трамп сделал ряд жёстких публичных предупреждений. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что по Ирану наведено «тысяча ракет», а в случае покушения на президента США за ними «немедленно последуют тысячи других». Соответствующие приказы, по его словам, уже отданы, а вооружённые силы находятся в полной готовности. В интервью изданию New York Post Трамп уточнил: военным были даны инструкции нанести удары, которых Иран прежде не видел.

Перспективы дипломатического урегулирования по-прежнему остаются крайне неопределёнными.

«Искандер» в Одессе: удар по военно-морской базе и портам

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по складу боеприпасов на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. В результате попадания произошла вторичная детонация. Жители города зафиксировали последствия на видео: над местом удара поднялся высокий столб серого дыма, который был виден из разных районов.

Помимо военно-морской базы, по данным Министерства обороны России, удары были нанесены по объектам в портах «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области. Ведомство сообщило об уничтожении резервуаров и складов горюче-смазочных материалов, инфраструктуры хранения и разгрузки военных грузов, мест содержания вооружения и техники, а также пунктов управления.

Порт «Черноморск» является ключевым звеном аграрного экспорта Украины, обеспечивая, по имеющимся данным, около 90% его объёма, а также выступает логистическим узлом для военных поставок. Порт «Южный» задействован в экспорте аграрной и металлургической продукции и также используется в военно-логистических целях. Порт «Измаил», расположенный на Дунае, функционирует как альтернативный логистический коридор для украинских вооружённых сил.

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал итоги применения высокоточного оружия лаконично: «Худшее сбылось». Министерство обороны России констатировало, что российские ракеты способны преодолевать все переданные Украине западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. В ведомстве особо подчеркнули результативность ударов по Киеву, куда украинская сторона стянула практически весь имеющийся арсенал западных зенитных комплексов, — это, по оценке российского военного ведомства, не обеспечило надёжной защиты объектов.

Сладков напомнил, что украинское руководство длительное время рассчитывало на неприкосновенность столицы, что повлекло за собой концентрацию в Киеве производственных мощностей и складской инфраструктуры. По его оценке, эти расчёты оказались ошибочными.

Дефицит топлива в Липецкой области: губернатор потребовал объяснений от нефтяных компаний

Глава Липецкой области Игорь Артамонов публично обратился к представителям крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» — в связи с очередным обострением ситуации с доступностью топлива на региональных автозаправочных станциях.

По словам губернатора, представители этих структур ранее заверяли областные власти в том, что действующие заправки будут бесперебойно снабжаться топливом вне зависимости от общей напряжённости на рынке. Однако на практике жители региона столкнулись с противоположным: Артамонов опубликовал видеозапись с одной из АЗС «Роснефти», где выстроилась длинная очередь из автомобилей, а водители были вынуждены ожидать заправки с вечера до утра.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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