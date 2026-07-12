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Военкор Кукушкин назвал точки на карте СВО, где ситуация наиболее горячая

Военкор Кукушкин назвал точки на карте СВО, где ситуация наиболее горячая

12:19, 12 июл 2026

Российские войска переключились на Дружковское направление после взятия Константиновки в ДНР. Военный корреспондент Павел Кукушкин в интервью изданию Царьград описал ключевые точки активных боевых действий и объяснил стратегическое значение последних успехов армии.

Взятие Константиновки открыло следующую страницу в продвижении российских войск на донецком направлении. Штурмовые группы группировки «Юг» уже фиксируются противником в районе Алексеево-Дружковки и сам Киев это признаёт, пусть и с характерным запозданием в подаче информации. Об этом сообщил военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны России, автор телеграм-канала «Ты там был» Павел Кукушкин.

Константиновка: что это значило

Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года. 3 июля военнослужащие доложили президенту Владимиру Путину об установлении контроля над городом. Это произошло во время его визита на командный пункт объединённой группировки войск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства расценил произошедшее как первый, но принципиально важный этап в овладении Славянско-Краматорским узлом обороны украинских сил. Путин также обратил внимание на присутствие в районе города мирных жителей и дал поручение организовать их эвакуацию.

Кукушкин подчеркнул, что недооценивать это событие не стоит. По его словам, Константиновка входила в число наиболее укреплённых городских позиций наравне с Бахмутом и Авдеевкой — киевская сторона и сама характеризовала её как «фортецию». Город располагает разветвлённой промышленной инфраструктурой и является центром стекольного производства страны. По площади среди населённых пунктов, перешедших под российский контроль, он уступает только Мариуполю. Установление контроля над Константиновкой нарушает логистику снабжения украинских формирований и открывает пути к Славянску и Краматорску.

По словам Путина, с начала года российские военные установили контроль над 133 населёнными пунктами. Президент также напомнил о планомерном формировании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Песков добавил, что масштаб этой зоны будет напрямую зависеть от интенсивности ударов по российской инфраструктуре: чем активнее они будут наноситься, тем шире окажется создаваемый буфер.

Дружковка, Доброполье, Красный Лиман

После Константиновки следующим рубежом становится Дружковка — бои за неё уже идут. Группировка «Юг» продолжает давить на позиции противника в Алексеево-Дружковке. Параллельно на левом фланге группировка «Центр» наращивает давление на Добропольском направлении. Украинская сторона выстроила здесь многоуровневую оборонительную линию — от Сергеевки через Белецкое до Нового Донбасса, — однако российские подразделения планомерно приближаются к Доброполью.

На правом фланге от «Юга» действует группировка «Запад», которая взламывает оборону на Краснолиманском направлении. В самом Красном Лимане противник оттеснён на западные окраины, где продолжается зачистка отдельных участков. Одновременно применяется тактика охвата с юго-запада — в районе Старого Каравана.

Святогорск и трасса снабжения

Отдельного внимания заслуживает линия Ставки — Дробышево — Яровая — Святогорск. По данным военкора, Святогорск находится в семи километрах от трассы, по которой осуществляется снабжение Славянско-Краматорской группировки ВСУ. Дорога ведёт из Славянска через Изюм в направлении Харькова. Взятие Святогорска позволит установить полный огневой контроль над этой артерией и существенно осложнить положение украинского гарнизона в Славянске.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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