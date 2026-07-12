Такого от России не ждали: Паника в НАТО. Взломаны важнейшие маршруты поставок на Украину – наблюдение 24/7

12:23, 12 июл 2026

Нидерландская разведка установила, что группа Laundry Bear получила доступ к тысячам интернет-камер вблизи портов, железнодорожных узлов и военных объектов альянса.

Российская хакерская группировка получила доступ к системам видеонаблюдения, расположенным вдоль логистических маршрутов НАТО, по которым осуществляется транспортировка военной техники на Украину. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб Нидерландов.

По информации голландского разведывательного ведомства, группировка, получившая обозначение Laundry Bear, использовала уязвимости в гражданских камерах видеонаблюдения, подключённых к сети интернет. Взломанные устройства позволяли в режиме реального времени отслеживать передвижение военной техники и грузов из европейских стран на территорию Украины.

В ходе расследования установлено, что операция была целенаправленно ориентирована на объекты инфраструктуры вдоль транспортных коридоров: порты, железнодорожные узлы и логистические терминалы. В том числе злоумышленники получали доступ к камерам, установленным на частных домовладениях вблизи объектов альянса. Операция затронула несколько государств — членов НАТО, через территорию которых проходят маршруты военных поставок.

Согласно выводам нидерландского расследования, значительная часть скомпрометированных устройств не имела надлежащей защиты: использование простых паролей и устаревшего программного обеспечения сделало камеры доступными для несанкционированного подключения. Взлом камер видеонаблюдения представляет собой метод, который применяется рядом спецслужб как более экономичная альтернатива агентурной разведке, использованию беспилотников или спутниковому наблюдению.

Помимо слежки за логистикой, группа Laundry Bear, по данным нидерландской разведки, также вела кибершпионаж против государственных структур, оборонных предприятий и организаций, причастных к закупке и производству вооружений для Украины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI