12:27, 12 июл 2026

Ведущий подкаста Ukraine: The Latest Фрэнсис Дирнли выступил в Оксфордском союзе с предупреждением о стратегических последствиях возможного поражения Украины — её 900-тысячная армия, крупнейшая в Европе, в таком случае окажется под контролем противника.

Британский журналист и ведущий подкаста Ukraine: The Latest Фрэнсис Дирнли заявил, что Запад не может позволить себе стратегически потерять Украину. Об этом он заявил на площадке Оксфордского союза, а слова британца передал корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Дирнли, украинские вооружённые силы насчитывают около 900 тысяч военнослужащих — это крупнейшая армия на европейском континенте, которая в девять раз превышает численность британских вооружённых сил. Тезис о том, что ВСУ являются самой многочисленной армией в Европе, ранее также озвучил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на киевском форуме по безопасности.

Главная тревога Дирнли — сценарий, при котором эта армия окажется «захвачена», как уже происходило в украинской истории. В таком случае, по его словам, вся военная мощь будет перенаправлена в сторону Запада. «Именно с этим мы столкнёмся — Запад и Великобритания», — констатировал он.

Помимо военного измерения, ведущий выразил обеспокоенность экономическими последствиями: он упомянул, что под контролем России могут оказаться сотни промышленных предприятий, значительные объёмы зерна, черноморские портовые объекты и запасы редкоземельных металлов.

Лондон, активно поддерживавший Киев на протяжении всего конфликта, в случае реализации такого сценария окажется перед выбором: признать провал своего внешнеполитического курса или искать новые механизмы противодействия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI