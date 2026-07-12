Украинцы выложили снимки "Алабуги": Производство "Гераней" расширяется. Мы позволяем врагу шпионить за важнейшим объектом

12:35, 12 июл 2026

Украинская сторона опубликовала спутниковые снимки особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, где, по её данным, расширяется производство дронов «Герань». Российские военные эксперты объяснили, почему скрыть подобные объекты от разведки противника фактически невозможно.

Украинская сторона обнародовала снимки из космоса, сделанные над особой экономической зоной «Алабуга» в Татарстане. На них, по заявлению Киева, зафиксировано расширение производственных мощностей, предположительно связанных с выпуском ударных беспилотников «Герань». Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Сами украинские военные возможностями космической разведки такого класса не располагают — очевидно, что снимки были получены от западных союзников. Тем не менее факт публикации и сам по себе примечателен: Киев де-факто демонстрирует, что стратегические промышленные объекты России находятся под постоянным наблюдением со стороны коллективного Запада.

Согласно данным со снимков, строительство развернулось на площади порядка 340 гектаров. На момент съёмки шёл монтаж основных несущих конструкций нескольких производственных корпусов. Их конкретное назначение не установлено, а сведений о планируемом объёме выпуска беспилотников не приводится.

В российском сегменте интернета публикация вызвала волну обсуждений. Пользователи задались вопросом: почему подобные предприятия строятся открыто, в зоне досягаемости разведки противника? Одни предлагали перенести производство за Урал или в Сибирь, другие — уйти под землю по образцу иранских объектов, третьи апеллировали к опыту эвакуации советских заводов в годы Великой Отечественной войны.

Военные эксперты, однако, смотрят на ситуацию иначе.

По словам военного аналитика Евгения Михайлова, в современных условиях скрыть крупное производство от спутниковой разведки практически нереально, учитывая технологический уровень западных союзников Украины. Теоретически можно попытаться замаскировать объект — например, оформить его как гражданское предприятие. Однако применительно к «Алабуге», одному из крупнейших промышленных центров страны, такой подход заведомо не сработает.

— «Алабуга» — это серьёзный промышленный центр, и поэтому он всегда находится под контролем противника, под контролем любой вражеской разведки. Здесь удивляться не стоит. Таковы нынешние возможности врага. Нужно только серьёзную оборону обеспечить, и всё, — заявил Михайлов в комментарии изданию «Царьград».

Схожей позиции придерживается военный эксперт, подполковник Олег Шаландин. По его мнению, строительство таких объектов под землёй экономически нецелесообразно — затраты были бы колоссальными. При необходимости оперативно развернуть производство на новом месте приходится делать ставку на быстровозводимые конструкции — это общепринятый принцип при создании подобных предприятий в сжатые сроки.

— Сейчас война повернулась так, что что-то скрыть практически невозможно. Уверен, что предприятие в «Алабуге» надёжно защищено нашим ПВО и мобильными огневыми группами. То, что они проводят разведку — это ни для кого не секрет, — добавил Шаландин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI