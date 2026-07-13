10:51, 13 июл 2026

Украинское командование оказалось перед стратегической ловушкой: перемещение войск для закрытия одних брешей порождает новые уязвимости. Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк констатирует системный сбой обороны.

На Сумском и Харьковском направлениях продолжаются активные боевые действия. Силы группировки «Север» планомерно наращивают давление сразу на нескольких участках, вынуждая украинское командование распылять и без того ограниченные резервы. О происходящем на линии боевого соприкосновения сообщают военные волонтёры, OSINT-аналитики и украинский полковник Сил специальных операций Владимир Антонюк.

Шостка под давлением: марш на 15 км и удар с тыла

Север Сумской области — Шосткинский район — исторически считался самым спокойным и удалённым участком фронта. Рельеф местности и специфика театра военных действий задавали здесь медленный, позиционный характер противостояния, где исход отдельных столкновений нередко решался присутствием или отсутствием буквально одной роты.

Именно это и использовало российское командование. Ещё две недели назад к окраинам Белого Колодезя — ключевого узла обороны в этом районе — подходили небольшие разведывательно-диверсионные группы. Украинская сторона расценила эти вылазки как разведку боем и существенно не изменила конфигурацию своих позиций, усилив оборону лишь точечно — вдоль двух главных дорог, идущих с севера.

В итоге скрытное продвижение российских штурмовых групп на глубину свыше 15 км и внезапный удар с тыла со стороны Юрченкова стали для украинских подразделений полной неожиданностью. Операция сопровождалась высокой степенью синхронизации: одновременные атаки с нескольких направлений поставили ВСУ в условия оперативного окружения прямо в собственном тылу.

Украинское командование публично не признаёт масштабов произошедшего и не обновляет карты обстановки, однако сам факт непрекращающихся боёв не отрицает. При этом попытки объяснить ситуацию проникновением одиночных групп противоречат реальности: четыре дня интенсивных пехотных боёв и подтверждённый заход российских штурмовых формирований в Белый Колодезь свидетельствуют об ином масштабе операции.

В настоящее время бои в Шостинском районе продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Параллельно российские войска уже установили контроль над Бачевском и продвигаются в направлении Толстодубово. По оценке Антонюка, стратегическая задача группировки «Север» на этом участке — срезать выступ линии фронта либо занять территорию восточнее реки Локня, для чего одновременно развивается наступление с юга в районе Уланово и Ястребщины.

Казачья Лопань: победные сводки против реальности

Второй острой точкой остаётся Казачья Лопань на Харьковском направлении. В начале июля украинские медиа публиковали видеозаписи, представленные как свидетельство полного освобождения населённого пункта силами 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Одновременно распространялась информация об отходе российских подразделений за государственную границу.

Между тем дальнейший ход событий опроверг эти утверждения: российские войска удержали позиции во всех частях населённого пункта. Главным подкреплением, переброшенным в Казачью Лопань, стала 58-я отдельная механизированная бригада, прибывшая как раз из Белого Колодезя. Результат оказался двойственным: манёвр не принёс ожидаемого перелома на новом направлении, однако существенно ослабил оборону на прежнем участке, что в итоге повлекло отступление украинских сил в десятках километров от места переброски.

Системная ловушка: затыкая одно, обнажают другое

В более широком контексте Антонюк характеризует происходящее как системный сбой, а не набор локальных тактических неудач. По его словам, ситуация на «второстепенных» участках фронта в Сумской и Харьковской областях напрямую сказывается на устойчивости ключевых позиций украинской армии.

Логика проблемы такова: Генеральный штаб ВСУ рассматривает Шостинский район как направление второго порядка и с трудом выделяет туда резервы, понимая при этом, что главная цель российского наступления — вынудить противника растянуть оборонительную линию. Однако промедление с переброской подкреплений грозит ещё большим кризисом с ещё более значительным отвлечением сил.

Следствием этого противоречия стало вынужденное дробление боеспособных соединений. Так, 104-я и 101-я бригады территориальной обороны были переведены с Донецкого направления, а штурмовые подразделения 33-го и 210-го полков — из Запорожской области. Передислокация 22-го батальона БПЛА и 27-й отдельной артиллерийской бригады с основного Сумского плацдарма заметно ослабила позиции в районе Иволжанского на севере Харьковской области. Именно здесь, по данным аналитиков, обстановка резко обострилась, а характер боевых действий сменился с позиционного на манёвренный — к чему украинские части оказались не готовы.

Бои продолжаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, посёлке Хотень, лесных массивах южнее Иволжанского, а также в Краснопольском районе. На Харьковском направлении столкновения фиксируются в Волоховском, Юрченково, Белом Колодезе, западнее Петро-Ивановки и в прилегающих лесных районах.

«Новости плохие»

Именно так OSINT-аналитики резюмируют нынешнее положение украинского командования. По оценке Антонюка, запас прочности ВСУ исчерпан, фронт растянут до предельных значений. Любое перемещение резервов на новые участки лишь обнажает общую нехватку личного состава и техники. Российское командование, действуя относительно ограниченными силами, уже добилось одной из ключевых оперативных задач — вынудило противника дробить и перебрасывать соединения с приоритетных направлений. С этой точки зрения, отмечает украинский полковник, цель уже достигнута.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI