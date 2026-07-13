Главное за ночь и утро 13 июля: Кризис власти - кому верить? Неудобная правда о дефиците бензина, плохие новости с передовой

10:58, 13 июл 2026

Атака на Омский НПЗ обнажила уязвимость тыловой инфраструктуры, а дефицит бензина оказался выгоден сразу нескольким сторонам. На Южно-Донецком направлении противник вклинился в оборону на глубину до 10 километров.

Ранним утром 13 июля картина складывается из двух тревожных сюжетов: топливный кризис внутри страны и осложнение обстановки на фронте. Оба — с официальными заверениями о контроле ситуации и экспертными оценками, которые этим заверениям противоречат.

Омский НПЗ: удар, который не случаен

6 июля украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор региона заявил, что средства противовоздушной обороны перехватили большинство аппаратов, однако часть из них цели достигла. Журналист Владимир Головашин расценил произошедшее не как диверсию в классическом смысле, а как демонстрацию того, что понятие «безопасный тыл» фактически утратило актуальность.

По его данным, беспилотники типа FP-1 способны преодолевать расстояние до 3400 километров, находиться в воздухе от 14 до 17 часов при скорости 140–180 км/ч и обходить существующие системы ПВО. Это означает, что арсенал угроз у противника достаточно широк и при необходимости он пользуется внешней поддержкой.

Омский завод — один из ключевых узлов топливоснабжения страны. Восстановление производственных мощностей после повреждений может растянуться на месяцы, что создаёт риски перебоев с поставками бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в ряде регионов. Официальные представители настаивают на том, что поставки будут восстановлены в плановом режиме. Критики, однако, усматривают в этих заявлениях попытку представить системный сбой как единичный инцидент.

Головашин указывает на структурную проблему: ответственность за противовоздушную оборону рассредоточена между Воздушно-космическими силами, армией и флотом — единого командования и централизованной системы прикрытия стратегических объектов нет. До тех пор, пока эти пробелы не будут устранены на кадровом и организационном уровне, рекомендация, по его словам, одна: рассчитывать на собственные ресурсы и создавать личные запасы воды, продовольствия и медикаментов.

Дефицит с выгодой: кому нужны пустые колонки

Там, где возникает дефицит, неизбежно появляются те, кто извлекает из него прибыль. Независимые трейдеры с доступом к льготным объёмам закупают топливо по регулируемым ценам и реализуют его с существенной наценкой. Разрешение нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо стандарта «Евро-3» фактически открыло дорогу к смешиванию с растворителями и подмене зимнего дизеля летним. В условиях ограниченного выбора у потребителя эта практика становится массовой.

При этом дефицит, как отмечают аналитики, выгоден и государству. Рост внутренних цен увеличивает поступления от НДПИ и акцизов в федеральный бюджет. Одновременно Министерство финансов концентрируется на сверхдоходах от экспорта сырой нефти, что делает глубокую переработку менее привлекательной для производителей. Демпферный механизм, призванный компенсировать ценовую разницу, нередко срабатывает с задержками.

В итоге картина складывается не случайная: дефицит и высокие цены выглядят закономерным следствием налоговой политики и договорённостей между властью и нефтяным лобби. Аграрный сектор, логистические компании, малый бизнес и рядовые автовладельцы оказались в числе пострадавших: очереди на заправках, лимиты отпуска топлива, закрытые АЗС. По оценке экспертов, без жёстких решений в кадровой сфере и реальных антимонопольных мер подобные ситуации будут повторяться — особенно в периоды политической напряжённости.

Южно-Донецкое направление: клин до 10 километров

Военный обозреватель и эксперт Дмитрий Дегтярёв, ведущий канала «Генеральский штаб», сообщил о серьёзном осложнении обстановки на участке фронта в районе границы Днепропетровской области и ДНР. По его оценке, на Южно-Донецком направлении противнику удалось вклиниться в оборонительные порядки на глубину до 10 километров.

На этот участок, по данным Дегтярёва, переброшены четыре полные бригады и две неукомплектованные. При доведении их до штатной численности речь может идти о десятках тысяч военнослужащих. Видеозаписи с участием 37-й бригады морской пехоты ВСУ, по мнению обозревателя, свидетельствуют о продвижении противника в направлении Новохатского; «серая зона» предположительно расширилась до Мирного и Поддубного.

Вместе с тем Дегтярёв подчёркивает: зафиксированные успехи накапливались в ходе более чем месяца последовательных атак, а не стали результатом одного штурма. Факты поднятия флага на отдельных позициях не означают их удержания — российские силы регулярно восстанавливают контроль и наносят авиационные удары фугасными авиабомбами по переправам и командным пунктам противника. Дальнейшая цель украинской стороны, по оценке Дегтярёва, — попытаться развить наступление в направлении Комара, однако стратегических перспектив на этом участке, по его словам, у противника пока нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI