11:04, 13 июл 2026

Военный, воюющий с 2015 года, рассказал об острой нехватке БПЛА, боеприпасов и специалистов на фронте.

Командир батальона, действующего на Харьковском направлении, в интервью изданию Царьград заявил о значительном техническом отставании российских подразделений от украинских вооружённых сил — прежде всего в области FPV-дронов, систем управления и связи. По его словам, на подконтрольном ему участке количество звеньев БПЛА у противника превышает российское в семь раз.

Собеседник издания — штурмовик Олег Чистяков (фамилия изменена по соображениям безопасности) — участвует в боевых действиях на Донбассе с 2015 года. В настоящее время он командует батальоном в Харьковской области.

По его словам, одной из главных проблем на фронте остаётся не только захват территорий, но и последующее удержание позиций. Для этого, по мнению военного, необходимы средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также возможность перекрывать вражеские линии снабжения. Однако в условиях технического превосходства ВСУ цепочка действий существенно усложняется: сначала требуется выявить позиции украинских операторов БПЛА и огневых средств, нанести по ним удар, и лишь затем переходить к штурму опорных пунктов.

— Я не знаю, что вы там в телевизоре видите, но мы отстаём технически примерно на год. В основном по FPV-дронам, системам управления и связи, а это основополагающие факторы в современной войне. На моём участке у нас в семь раз меньше звеньев БПЛА, чем у противника, — сообщил Чистяков.

Помимо проблем с беспилотниками, командир указал на нехватку пулемётов Калашникова. Если в 2022 году их доставляли в больших количествах, сейчас ситуация с обеспечением этим видом вооружения значительно ухудшилась, несмотря на то что именно пулемёт остаётся основным оружием штурмовых подразделений.

Военный также обозначил острый дефицит боеприпасов: по его словам, на направление в течение недели выделяется лишь двенадцать снарядов калибра 152 мм. Причину он видит в нехватке на производственных предприятиях квалифицированных специалистов — токарей, фрезеровщиков и операторов станков с числовым программным управлением.

Не менее острой, по словам Чистякова, остаётся кадровая проблема на передовой. Батальону требуются операторы БПЛА восьми специализаций, радиоинженеры, радиоэлектронщики, специалисты по РЭБ и РЭР с опытом работы в боевых условиях, артиллеристы и связисты.

— Они были нужны ещё в 2022 году. Где их взять? — задаётся вопросом командир.

По убеждению военного, для достижения результата необходим перевод промышленности на военные рельсы и консолидация усилий всего общества. По его оценке, ситуацию осложняет и стратегический контекст: население Евросоюза составляет 450 миллионов человек против 140 миллионов в России, и пока преимущество остаётся за российской стороной в области тактического ядерного оружия и ракетных комплексов, западные страны активно инвестируют в разработку аналогичных систем с целью последующей передачи их Украине.

Отдельно Чистяков коснулся темы ответных мер на действия противника. По его мнению, отсутствие реакции на пересечение обозначенных российской стороной красных линий влечёт за собой потери личного состава и утрату стратегических позиций. В качестве примера он привёл сохранность транспортной инфраструктуры на территории Украины, тогда как в ДНР и ЛНР, по его словам, не осталось ни одного целого моста.

— Речь ведь не о том, что мы СВО проиграем и территории врагу отдадим, а о том, что Россию развалят, — подчеркнул командир батальона.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI