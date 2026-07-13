Сообщение Минобороны в 09:37. Взорван объект НАТО. Одесса пылает - "ракеты рвут порты"

11:11, 13 июл 2026

Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Измаила. Атаке подверглись объекты, задействованные в приёме и хранении военных грузов для украинских сил.

Министерство обороны России утром подтвердило ночные удары по портовой инфраструктуре Одесской области — в Одессе, Черноморске и Измаиле. Об атаке стало известно 13 июля: официальное сообщение ведомства появилось в 09:37.

По данным Минобороны, в одесском морском торговом порту поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для приёма и хранения грузов военного назначения. Аналогичная судьба постигла объекты перегрузочного центра в порту Черноморска — там также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, целями стали два грузовых судна и морской паром, задействованные в снабжении украинских вооружённых сил.

Телеграм-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» сообщает, что в ходе ночной операции по Черноморску было применено около 15 ракет: 13 крылатых Х-59/69 и две противорадиолокационные Х-31П. Пуски осуществлялись в два этапа с самолётов Су-34 и Су-57 при авиационном прикрытии Су-35. В операции также были задействованы ударные дроны «Герань» различных модификаций. Две ракеты Х-31П поразили цели в районе Дачного, от пяти до шести крылатых ракет пришлись по портовой инфраструктуре Черноморска.

В Измаиле, по данным издания aif.ru со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, были уничтожены склады с боеприпасами, вооружением, дронами и ракетами. По его словам, порт Измаил принимает военные грузы, поступающие из Румынии — одного из ключевых транзитных узлов поставок для украинских сил. Эксперт также отметил, что столб огня после взрывов был виден на значительном расстоянии.

Украинские телеграм-каналы зафиксировали масштабные пожары в портовых районах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI