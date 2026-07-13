Крупнейшая атака на Москву и область: ВСУ запустили свыше 350 БПЛА. В домах – пожары. Что об этом известно

11:17, 13 июл 2026

На Москву и область в воскресенье и понедельник совершена крупнейшая атака за последнее время. Враг запустил больше 350 БПЛА. В подмосковной Истре трое погибли. Есть погибшие и в другом регионе. Собрали всё, что известно к этому часу.

В ночь с воскресенья на понедельник Московский регион подвергся одной из крупнейших атак беспилотников за последнее время. Вооружённые силы Украины запустили свыше 350 дронов. Часть из них достигла жилых кварталов — в Подмосковье зафиксированы жертвы и пострадавшие. Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По данным на 07:37 понедельника, атака началась в 20:30 воскресенья. За это время в направлении столичного региона было выпущено более 350 беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны на дальних рубежах. Непосредственно на подлёте к Москве удалось уничтожить ещё 50 воздушных объектов — об этом сообщил Сергей Собянин.

Согласно информации Андрея Воробьёва, опубликованной в 06:55, в подмосковной Истре в результате падения дронов загорелись пять частных домов. Три человека погибли, ещё трое получили травмы. В деревне Бабкино того же района повреждены два частных строения.

В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом: повреждены несколько стен и остекление. Двое жильцов пострадали и получают медицинскую помощь. В Можайске также зафиксировано попадание в многоквартирный дом — пострадавших там нет.

Воробьёв уточнил, что оперативные и экстренные службы продолжают работу на местах происшествий. Поскольку угроза со стороны беспилотников сохраняется, власти пообещали своевременно информировать население об изменениях обстановки.

Жертвы зафиксированы и в Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, от полученных ранений скончался один житель. Двое других пострадавших выжили: у одного диагностирована минно-взрывная травма, у другого — осколочное ранение плеча.

Общее число уничтоженных украинских беспилотников над российскими регионами Министерство обороны на момент публикации не называло.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI