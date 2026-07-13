Военкор Харченко: "Мобилизация - очень тяжёлый шаг. Но он необходим"

11:29, 13 июл 2026

Если дипломатические усилия по украинскому урегулированию не дадут результата до конца лета, характер конфликта может кардинально измениться — вплоть до необходимости мобилизационных мер. Такую оценку ситуации дали военный корреспондент Александр Харченко и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире программы «Мы в курсе» с Еленой Афониной.

Летние месяцы становятся, по мнению ряда военных экспертов, критическим окном для выхода на политическое урегулирование. Если переговорный процесс окончательно зайдёт в тупик, уже осенью России, по их оценке, предстоит решать принципиально иные по масштабу военные задачи — а это потребует дополнительных людских ресурсов, техники и боеприпасов.

Поводом для дискуссии послужили последние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он объявил о проведении 40-дневной операции против России и сообщил о выдвинутом Белоруссии ультиматуме, охарактеризовав эти шаги как действия «ради мира». В Москве подобную риторику расценивают как элемент продолжающейся кампании давления.

Цели Киева и роль союзников

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук обозначил то, что он считает реальными задачами украинской стороны. По его словам, речь идёт о стремлении изолировать Крым, нанести максимальный ущерб российской энергетической инфраструктуре, а также вывести из строя системы предупреждения, разведки и воздушного контроля. Эта программа, по его оценке, реализуется уже несколько недель при участии Великобритании, Германии и Соединённых Штатов.

Вместе с тем Матвийчук отметил, что российская сторона ведёт подготовку к возможному развитию событий: в регионах формируются новые подразделения для противодействия беспилотникам и террористическим угрозам. Потери неизбежны, однако они окажутся значительно меньше, чем рассчитывает Киев, считает полковник.

«40 дней» как сигнал внутренней аудитории

Военный корреспондент Александр Харченко придерживается схожей оценки. По его мнению, риторика украинского руководства принципиально не изменилась с 2022 года: декларации о «принуждении к миру» на деле означают курс на стратегическое поражение России и возвращение не только новых регионов, но и выдвижение куда более широких территориальных претензий.

При этом саму «40-дневную операцию» Харченко характеризует прежде всего как пропагандистский инструмент, рассчитанный на внутреннюю аудиторию Украины. Тем не менее реальная тяжесть конфликта, по его словам, не снижает значимости дипломатического трека — напротив, переговорный процесс необходимо продолжать.

Харченко напоминает, что российское руководство вложило значительные усилия в организацию переговоров, а потому делать выводы о бессмысленности дипломатии преждевременно. Диалог с Соединёнными Штатами, по его убеждению, следует поддерживать, а любые реальные возможности для мирного соглашения — использовать. Тем не менее военкор признаёт: терпение российской стороны не безгранично.

Осень как точка невозврата

Если политического урегулирования до конца лета достичь не удастся, логика конфликта, по прогнозу Харченко, изменится принципиально. Уже осенью, считает он, может встать вопрос о боевых действиях за крупные города — в том числе за Харьков и Днепропетровск.

Один только Харьков, указывает военкор, представляет собой миллионный город с развитой инфраструктурой и системой метро. Для его окружения потребуется значительная группировка войск. Это, в свою очередь, означает необходимость увеличения численности личного состава, наращивания запасов боеприпасов, беспилотников и техники, а также поиска дополнительных ресурсов внутри страны.

Мобилизация: непопулярное, но необходимое решение

В этом контексте Харченко называет мобилизацию одной из возможных мер, к которым государству, возможно, придётся прибегнуть. При этом он особо оговаривается: речь не идёт о немедленной отправке всех призванных на передовую. Значительная часть мобилизованных могла бы занять позиции в подразделениях территориальной обороны, мобильных огневых группах и структурах противодействия беспилотникам.

Именно нехватка личного состава, по словам военкора, остаётся главной проблемой в системе противодействия украинским дронам — несмотря на многочисленную критику в адрес этой системы. Подразделения вроде «БАРС-Москва» и «БАРС-Курск» могли бы быстро пополниться за счёт мобилизационного ресурса, что позволило бы существенно усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов и объектов критической инфраструктуры.

Ещё одной возможной мерой Харченко называет более широкое привлечение военнослужащих срочной службы к охране важных внутренних объектов — это высвободило бы подготовленных контрактников для решения других задач.

Угрозы будут нарастать

Военкор также предупреждает о возможной эволюции воздушных угроз. Если сейчас основную опасность представляют беспилотники, то в перспективе, по его оценке, нельзя исключать появления реактивных дронов и более серьёзных средств поражения. Готовиться к подобным сценариям, считает он, необходимо заблаговременно, а не в момент их реализации.

«Мобилизация — это один из способов получить технически подкованных специалистов. Но я понимаю, что это очень тяжёлый шаг. С моей точки зрения, он необходим», — заявил Александр Харченко.

По его убеждению, каждый день промедления с принятием подобных решений делает ответ на растущие угрозы всё более сложным. Если переговорный процесс окончательно зайдёт в тупик, вопрос мобилизационных мер и расширения оборонного потенциала может перейти из области теоретических обсуждений в практическую плоскость.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI