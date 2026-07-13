ВСУ могут прокладывать маршруты БПЛА в обход всей ПВО: Конструктор дронов обозначил задачу, "которую мы должны решать ежечасно"

11:35, 13 июл 2026

В ночь на 6 июня украинские беспилотники впервые за всё время конфликта атаковали Омскую область, преодолев около 2500 километров. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград объяснил, как противнику удаётся прокладывать маршруты в обход российской системы противовоздушной обороны.

Первая за весь период конфликта атака на Омскую область вызвала волну вопросов: почему беспилотники, прошедшие тысячи километров над российской территорией, не были перехвачены ни в одном из регионов на пути следования? Целью удара стал Омский нефтеперерабатывающий завод. Ряд авторов Telegram-каналов предположили, что операторы средств ПВО могли намеренно игнорировать пролетающие аппараты, рассчитывая, что те направляются в другой регион. Версию о возможной халатности прокомментировал эксперт в области беспилотных систем.

Нарратив как оружие

Дмитрий Кузякин обратил внимание на то, что атаки дронов носят не только военный, но и информационный характер. По его словам, одновременно с запуском беспилотников противник задействует пропагандистские инструменты, цель которых — посеять недоверие между гражданским населением и теми, кто обеспечивает защиту воздушного пространства.

Эксперт отверг версию о том, что расчёты мобильных огневых групп (МОГ) сознательно пропускают чужие дроны. По его словам, у операторов на местах попросту нет информации о маршруте конкретного аппарата и его конечной цели: беспилотник не сигнализирует о своём назначении. Кузякин подчеркнул, что поражается всё, до чего удаётся дотянуться средствами перехвата.

Территория как уязвимость

Вместе с тем конструктор признал объективную проблему: любая система ПВО имеет предел насыщения, а масштабы России делают невозможным сплошное покрытие территории средствами обнаружения и поражения. Именно этим пользуется противник при планировании маршрутов.

По словам Кузякина, в действительности зона ответственности одной мобильной огневой группы охватывает весьма ограниченный участок. При наличии достаточного количества беспилотников и данных о расположении МОГ найти «окно» для прохода колонны аппаратов технически возможно. Более того, маршрут корректируется непосредственно в ходе полёта: если часть дронов в волне была сбита, оставшиеся немедленно перенаправляются по другому коридору.

Решением, по мнению эксперта, является существенное увеличение количества мобильных огневых групп и оснащение их современным оборудованием, которое уже разработано, однако пока не поступило во все подразделения. Кузякин назвал эту задачу приоритетной, требующей решения в непрерывном режиме.

Низко и далеко

Отдельно конструктор остановился на технических характеристиках беспилотников большой дальности. По его словам, значительный радиус действия достигается не за счёт высокой скорости, а за счёт предельно низкой высоты полёта и экономичного режима движения. Физический принцип здесь прост: аэродинамическое сопротивление растёт пропорционально квадрату скорости, поэтому снижение скоростных показателей напрямую увеличивает дальность.

При этом низкая высота — как правило, до 70 метров — существенно затрудняет обнаружение аппарата традиционными радиолокационными средствами: чем ближе объект к земле, тем сложнее его засечь на фоне рельефа.

Управление в реальном времени

Дополнительным фактором, усложняющим перехват, Кузякин назвал системы управления беспилотниками, работающие в режиме постоянной связи. Оператор способен менять маршрут и переназначать цель уже в процессе полёта. Для обеспечения дальней связи противник использует в том числе спутниковые каналы, тогда как российская сторона задействует Mesh-сети с загоризонтным покрытием. Развитие технологий, по словам эксперта, сделало подобные решения доступными и относительно недорогими для обеих сторон.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI