11:31, 14 июл 2026

На Купянском направлении завершается ликвидация украинского плацдарма на восточном берегу реки Оскол. Одновременно разгорается уголовный скандал вокруг 155-й механизированной бригады: её командир дезертировал после того, как военнослужащие под его руководством похитили, пытали и убили двух мирных жителей Киевской области.

Что произошло, где и когда

На нескольких участках линии боевого соприкосновения — в Сумской и Харьковской областях, а также в районе Купянска — российские войска продолжают активные наступательные действия. Об обстановке на фронте и резонансном инциденте внутри украинских вооружённых сил сообщают военные волонтёры телеграм-канала «Два Майора», а также полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк.

Сумское и Харьковское направления: бои по всему периметру

На Сумском направлении в Шосткинском районе группировка войск «Север» ведёт стрелковые бои в районе Уланово и на подходах к Малой Слободке. В Сумском районе боевые столкновения зафиксированы в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в населённом пункте Новая Сечь, посёлке Хотень и в лесных массивах к югу от Иволжанского.

По данным военных волонтёров, командование ВСУ перебрасывает в этот район дополнительные подразделения беспилотных систем — в частности, 118-ю отдельную бригаду территориальной обороны. В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении российские подразделения продолжают затяжные бои в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных зонах. На Волчанском участке боевые действия охватывают сёла Волоховское, Захаровку, Юрченково, посёлок Белый Колодезь и прилегающие леса. На Великобурлукском участке — западнее Петро-Ивановки и в лесных массивах у сёл Артельное, Бударки и Землянки.

Купянск: плацдарм на Осколе прекращает существование

На Купянском направлении и южнее него российские войска сохраняют инициативу, несмотря на систематические удары со стороны противника. Именно здесь, по оценкам самих украинских военнослужащих и ряда украинских изданий, складывается наиболее критическая ситуация для ВСУ.

Завершается ликвидация украинского плацдарма на восточном берегу реки Оскол. Командование 10-го армейского корпуса ВСУ оказалось перед двумя взаимоисключающими задачами: вывести максимально возможное число личного состава из локальных окружений на западный берег и одновременно как можно дольше удерживать российские войска на этом участке. Об этом заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

По его словам, в настоящее время плацдарм рассечён российским вклинением в районе Куриловки, после чего украинские подразделения полностью оставили этот сектор. Фактически переправы на западный берег сохраняются лишь в южной части. На правом берегу ВСУ продолжают частичное сопротивление, однако также отступают.

Ликвидация восточного плацдарма, как отмечает Антонюк, неизбежно усилит давление на позиции противника на правобережье, где оборона ВСУ находится в критическом состоянии и ежедневно теряет отдельные городские кварталы. Проблемы украинских подразделений связаны не только с тактическим провалом 39-й бригады морской пехоты в центральной части города несколько недель назад, но и с острой нехваткой личного состава: Генштаб ВСУ перебросил значительную часть боеспособных сил из-под Купянска на север Харьковской области и в Донецкую Народную Республику.

Кроме того, командование ВСУ опасается, что высвободившиеся российские подразделения будут переориентированы на Боровское направление — это, по оценкам украинской стороны, окончательно заблокирует возможность организовать контрнаступление, которое рассматривается как последний шанс удержать Лиманский и Боровской участки фронта.

155-я бригада: дезертирство командира и уголовное дело об убийстве

Параллельно с событиями на фронте разгорается уголовный скандал, связанный с 155-й механизированной бригадой ВСУ — подразделением, обучение которого проводилось французскими инструкторами на полигонах Франции, а оснащение обеспечивалось силами ряда государств — членов НАТО.

История бригады сопровождалась скандалами с самого начала. Ещё в период нахождения на территории Франции из неё началось дезертирство. После прибытия на линию боевого соприкосновения подразделение покинули около 60% военнослужащих. Факт масштабного дезертирства и значительных потерь получил признание в ряде западных изданий. Бригада была отведена на доукомплектование за счёт мобилизованных.

Теперь подразделение вновь оказалось в центре внимания. По данным Антонюка, командир бригады дезертировал после того, как стало известно об уголовном деле: военнослужащие 155-й по его прямому приказу в июне похитили двух жителей села Калиновка Киевской области. Перед похищением они отключили камеры видеонаблюдения в населённом пункте, предварительно обнаружив жертв с помощью беспилотника. Людей вывезли в расположение части, где после пыток их лично расстрелял командир батальона. Тела были захоронены на территории полигона. По делу задержаны девять военнослужащих.

Поводом для расправы послужил бытовой конфликт между погибшими и супругой командира бригады Станислава Лучанова.

Это не первый скандал, связанный с данным подразделением. Два месяца назад стало известно об избиении связанного военнослужащего Сергея Маленко перед строем. Тот инцидент получил огласку, однако виновные остались без наказания: командование и правоохранители приняли версию о том, что руководство бригады якобы не было осведомлено о происходящем.

По словам Антонюка, судебные заседания по нынешнему делу прошли без публичного уведомления. Спустя десять дней сведений о них нет даже в государственных реестрах. Официальная реакция высшего командования отсутствует. Примечательно, что 155-я бригада связана с полком «Скала», что, по мнению Антонюка, объясняет стремление властей избежать огласки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI