Главное за ночь и утро 14 июля: Блокада Украины, чистка в генеральском секторе, секрет "Хорнетов" ВСУ

11:38, 14 июл 2026

Российские военные нанесли серию прицельных ударов по судам в украинских портах, источники заговорили о возможных кадровых переменах в силовых структурах, а инженеры изучили перехваченный беспилотник ВСУ и обнаружили в его программном обеспечении неожиданные алгоритмы.

В ночь с 13 на 14 июля российские вооружённые силы нанесли несколько ударов по морской инфраструктуре Украины, в том числе по порту Черноморск в Одесской области. Параллельно в информационном пространстве появились материалы о возможных кадровых изменениях в руководстве региональных структур МВД. Кроме того, российские специалисты завершили анализ перехваченного беспилотника ВСУ типа «Хорнет». Об этих событиях сообщает ряд российских изданий и военных источников.

Порты под прицелом

Российские вооружённые силы последовательно переориентируют тактику ударов с наземной портовой инфраструктуры на суда, находящиеся непосредственно в акватории. Министерство обороны России опубликовало видеозаписи, фиксирующие применение беспилотников «Герань-4 Сикер» против кораблей в порту Черноморск Одесской области. По данным ведомства, в результате атаки повреждения получили паром, сухогруз, патрульный катер и судно, переоборудованное для запуска беспилотных аппаратов.

В ходе той же ночи удары продолжились: под поражение, по заявлению военных, попали два морских парома, контейнеровоз и плавучее судоремонтное сооружение. Российские источники утверждают, что перечисленные суда использовались для снабжения украинских вооружённых сил.

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на то, что прежде подобной систематической работы непосредственно по судовому составу не отмечалось: повреждения иностранных кораблей в прошлом носили характер сопутствующего ущерба от ударов по береговой инфраструктуре. По его оценке, нынешняя линия действий должна стать не разовой акцией, а устойчивой практикой. Он также высказал мнение, что в ответ на применение Украиной дронов против российского судоходства в Азовском море Москва может перейти к блокаде украинских портовых узлов.

Кадровые изменения: слухи или реальность?

Первыми о возможных переменах в руководстве силовых структур написали либеральные издания — и эта тема получила распространение в федеральной повестке. По данным ряда публикаций, поводом для обсуждений послужили закрытые доклады председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, направленные непосредственно президенту.

Согласно этим источникам, в докладах фигурируют сведения о системных просчётах в контрольной деятельности отдельных подразделений МВД, фактах прекращения уголовных дел, а также о схемах теневого оформления мигрантов через фиктивные трудовые патенты. Ранее, в марте, РБК приводило выступление Бастрыкина, в котором глава СКР указывал на рост числа преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства: с 38 578 зафиксированных случаев в 2024 году до 41 103 в 2025-м.

По информации источников, Бастрыкин последовательно добивается ужесточения мер —от конфискации имущества у коррупционеров до лишения гражданства лиц, получивших его в порядке натурализации, за совершение тяжких преступлений. Под возможные кадровые решения, согласно инсайдерским материалам, могут попасть руководители региональных управлений МВД, начальники миграционных подразделений и должностные лица, курирующие безопасность рынков и логистических объектов. Соответствует ли это действительности — станет известно позднее.

Что нашли внутри «Хорнета»

Российские специалисты завершили изучение ударного беспилотника ВСУ «Хорнет», захваченного после подавления средствами радиоэлектронной борьбы: аппарат был обездвижен и совершил посадку в целости, после чего передан на экспертизу. По итогам анализа конструкции и программного обеспечения инженеры выявили несколько особенностей, которые оказались неожиданными даже для опытных специалистов.

Эксперт по противовоздушной обороне Юрий Кнутов сообщил, что в прошивке обнаружены алгоритмы автоматического захвата целей, а также логика самоликвидации при критическом разряде аккумулятора: перед уничтожением дрон запрограммирован поразить дополнительный объект. В перечне приоритетных целей в штатном режиме значатся бронетехника — танки и бронетранспортёры. Однако, по оценке Кнутова, в аварийном сценарии самоуничтожения алгоритм способен навести аппарат на гражданский транспорт, включая автобусы, машины скорой помощи и пожарные автомобили. Эксперт связал подобные настройки с доработками, внесёнными непосредственно украинскими операторами.

Беспилотники «Хорнет» применяются ВСУ с начала текущего года. Они управляются через спутниковую систему Starlink и оснащены функцией автономного определения и захвата целей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI