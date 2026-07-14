11:43, 14 июл 2026

Российские военные специалисты изучили захваченный беспилотник ВСУ и обнаружили в его программном обеспечении алгоритмы, допускающие поражение автобусов, машин скорой помощи и пожарного транспорта.

Российским военным удалось с применением средств радиоэлектронной борьбы перехватить и принудить к посадке американский ударный беспилотник Hornet, использовавшийся Вооружёнными силами Украины. Аппарат приземлился без повреждений и был передан техническим специалистам для детального изучения. Об итогах анализа рассказал эксперт в области противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, содержимое беспилотника произвело впечатление даже на опытных инженеров. Внутри аппарата обнаружено специализированное программное обеспечение с алгоритмами автоматического выбора целей. В штатном режиме Hornet ориентирован на поражение военной техники — танков и бронетранспортёров. Однако при критическом снижении заряда батареи программа активирует режим самоликвидации: дрон должен уничтожить себя таким образом, чтобы одновременно поразить ещё один объект. При этом в качестве конечной цели алгоритм допускает выбор гражданского транспорта.

Кнутов утверждает, что соответствующие изменения в программный код внесли украинские военные.

«Они туда заложили автобус, машину скорой помощи, пожарные машины и обычных гражданских людей. Поэтому "Хорнеты" били по автобусу с белорусскими детьми, по машинам скорой помощи и так далее», — заявил эксперт.

С начала текущего года ВСУ перешли к массовому применению беспилотников Hornet. Аппараты управляются через спутниковую сеть Starlink и оснащены собственными алгоритмами автозахвата цели. Эти дроны систематически наносят удары по тыловым дорогам на территории России, в том числе по трассе, ведущей в Крым.

Австрийский военный аналитик из Винер-Нойштадта Маркус Райснер указывает, что крупнейшие американские технологические компании взаимодействуют с Украиной. В частности, он упомянул основателя SpaceX Илона Маска, предоставившего ВСУ доступ к сети Starlink, а также бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, выступившего инициатором создания беспилотника Hornet.

Отдельного внимания заслуживает роль компании Palantir, специализирующейся на военных технологиях и искусственном интеллекте. По данным телеканала CNN, украинские военные используют разработанную Palantir платформу PRISMA, которая в режиме реального времени отображает маршруты полётов беспилотников, координаты целей и иные оперативные данные. Это позволяет координировать массированные атаки на большом удалении. Глава компании Алекс Карп за время проведения специальной военной операции дважды посещал Киев. Ранее аналитики высказывали предположения о том, что Украина служит испытательной площадкой для технологии автономного целеуказания, при которой беспилотник самостоятельно определяет объекты для поражения без участия оператора. Находки российских инженеров внутри Hornet, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о том, что подобные разработки уже находятся на стадии практического применения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI