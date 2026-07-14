Россия представила новый дрон с "Бандеролью". Разработчик БПЛА: "Всё хорошо, но поздно"

11:48, 14 июл 2026

Российская сторона впервые официально признала, что беспилотник «Орион» способен нести крылатую ракету «Бандероль». Разработчик дрона оценил систему положительно, однако указал на запоздалое внедрение.

Россия впервые на официальном уровне подтвердила, что БПЛА «Орион» («Иноходец») является носителем малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» — боеприпаса, известного в классификации НАТО как S-8000. Об этом сообщает «Военная Хроника» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, ракета способна поражать объекты на расстоянии до 500 км. Крейсерская скорость «Бандероли» находится в диапазоне 520–560 км/ч, максимальная достигает 650 км/ч. Масса боевой части составляет от 114 до 150 кг, при этом чистый вес взрывчатого вещества — порядка 50 кг. По имеющимся сведениям, «Орион» способен нести только одну такую ракету за раз.

Отдельного внимания заслуживает силовая установка боеприпаса. На протяжении длительного времени на ракету устанавливался китайский коммерческий реактивный двигатель Swiwin SW800Pro.

Разработчик БПЛА Сергей Товкач в беседе с изданием «Царьград» дал развёрнутую оценку системе. По его словам, «Орион» существовал ещё до начала специальной военной операции, однако заметно активизировался лишь на пятом году. Товкач обозначил основную задачу дрона — охрана береговой линии от морских безэкипажных катеров. По его словам, самолёты, выполняющие аналогичные задачи с аэродромов Краснодарского края, затрачивают значительное время на подлёт к Крыму, что сопряжено с повышенным расходом ресурса воздушных судов. Барражирующий беспилотник в этом отношении выглядит более эффективным решением.

В качестве аналога эксперт привёл украинские БПЛА типа «Байрактар», патрулирующие акваторию у Одессы. Ту же логику применения, по его словам, целесообразно использовать и для «Ориона».

Вместе с тем Товкач указал на существенный недостаток: подобные системы должны были появиться тремя-четырьмя годами ранее. Он также отметил, что в открытых источниках по ракете «Бандероль» содержится большое количество противоречивых сведений. Применение таких дронов непосредственно на линии боевого соприкосновения он расценил как нецелесообразное ввиду высокой уязвимости, тогда как для патрулирования морских и сухопутных рубежей этот класс беспилотников, по его оценке, подходит оптимально.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI