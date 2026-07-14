"Противник будет это чувствовать": Путин рассказал о новых ударах ВС России. Зеленскому придётся подумать дважды

11:52, 14 июл 2026

Президент России заявил, что ответные действия российской армии будут превосходить атаки украинской стороны в несколько раз. Об этом он сообщил 13 июля на выставке проектов Народного фронта «Всё для Победы!».

13 июля Владимир Путин посетил выставку проектов Народного фронта «Всё для Победы!», где осмотрел разработки «Кулибин-клуба» — объединения предприятий народного оборонно-промышленного комплекса, а также стенды, посвящённые реабилитации участников СВО, мобильной медицине и подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

В разговоре с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым президент затронул тему ударов украинской стороны по российской территории. По словам Путина, все подобные действия получат соразмерный ответ.

«Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин также прокомментировал ситуацию с топливным кризисом внутри страны, который во многом связан с атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. По его оценке, положение дел будет постепенно стабилизироваться.

«Да, они создают нам в моменте определённые проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заявил он.

Отдельно президент остановился на дефиците топлива в Крыму. По имеющимся данным, на ряде заправочных станций Ялты стоимость одного литра бензина марки АИ-95 достигла 350 рублей. Путин заверил, что правительство уже приступило к формированию новой системы снабжения полуострова, доступ к которой для противника будет существенно затруднён.

«И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — подчеркнул он.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI