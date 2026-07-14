Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Противник будет это чувствовать": Путин рассказал о новых ударах ВС России. Зеленскому придётся подумать дважды

"Противник будет это чувствовать": Путин рассказал о новых ударах ВС России. Зеленскому придётся подумать дважды

11:52, 14 июл 2026

Президент России заявил, что ответные действия российской армии будут превосходить атаки украинской стороны в несколько раз. Об этом он сообщил 13 июля на выставке проектов Народного фронта «Всё для Победы!».

13 июля Владимир Путин посетил выставку проектов Народного фронта «Всё для Победы!», где осмотрел разработки «Кулибин-клуба» — объединения предприятий народного оборонно-промышленного комплекса, а также стенды, посвящённые реабилитации участников СВО, мобильной медицине и подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

В разговоре с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым президент затронул тему ударов украинской стороны по российской территории. По словам Путина, все подобные действия получат соразмерный ответ.

«Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин также прокомментировал ситуацию с топливным кризисом внутри страны, который во многом связан с атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. По его оценке, положение дел будет постепенно стабилизироваться.

«Да, они создают нам в моменте определённые проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заявил он.

Отдельно президент остановился на дефиците топлива в Крыму. По имеющимся данным, на ряде заправочных станций Ялты стоимость одного литра бензина марки АИ-95 достигла 350 рублей. Путин заверил, что правительство уже приступило к формированию новой системы снабжения полуострова, доступ к которой для противника будет существенно затруднён.

«И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — подчеркнул он.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Россия представила новый дрон с "Бандеролью". Разработчик БПЛА: "Всё хорошо, но поздно"

Читайте также:

Россия представила новый дрон с "Бандеролью". Разработчик БПЛА: "Всё хорошо, но поздно"
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Путин рассказал, как Россия отреагирует на удары ракетами «Томагавк» по своей территории — «Пусть они подумают»
Россия/мир
Путин рассказал, как Россия отреагирует на удары ракетами «Томагавк» по своей территории — «Пусть они подумают»
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Россия/мир
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области
Россия/мир
Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области
Зеленский признался, что не смог «обуть» даже 4 бригады ВСУ из 14
Россия/мир
Зеленский признался, что не смог «обуть» даже 4 бригады ВСУ из 14


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен