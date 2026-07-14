"Противник будет это чувствовать": Путин рассказал о новых ударах ВС России. Зеленскому придётся подумать дважды
11:52, 14 июл 2026
Президент России заявил, что ответные действия российской армии будут превосходить атаки украинской стороны в несколько раз. Об этом он сообщил 13 июля на выставке проектов Народного фронта «Всё для Победы!».
13 июля Владимир Путин посетил выставку проектов Народного фронта «Всё для Победы!», где осмотрел разработки «Кулибин-клуба» — объединения предприятий народного оборонно-промышленного комплекса, а также стенды, посвящённые реабилитации участников СВО, мобильной медицине и подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.
В разговоре с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым президент затронул тему ударов украинской стороны по российской территории. По словам Путина, все подобные действия получат соразмерный ответ.
Путин также прокомментировал ситуацию с топливным кризисом внутри страны, который во многом связан с атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. По его оценке, положение дел будет постепенно стабилизироваться.
Отдельно президент остановился на дефиците топлива в Крыму. По имеющимся данным, на ряде заправочных станций Ялты стоимость одного литра бензина марки АИ-95 достигла 350 рублей. Путин заверил, что правительство уже приступило к формированию новой системы снабжения полуострова, доступ к которой для противника будет существенно затруднён.
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