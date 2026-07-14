Всё в дыму: Россия ударила по "сердцу" ракетного производства. Невероятные кадры из Киева и Одессы

11:56, 14 июл 2026

Минобороны России сообщило об ударах по военно-промышленным объектам Украины. Под удар попали предприятия по производству ракет и дронов в Киеве, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

Российское Министерство обороны в 07:57 по московскому времени опубликовало сводку об ударах по территории Украины. Ночью вооружённые силы России применяли высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотные летательные аппараты.

Киев: предприятия ВПК

Наибольший резонанс получили события в украинской столице. Мэр Виталий Кличко сообщил о подлёте баллистических ракет и призвал горожан оставаться в укрытиях. По его данным, в Голосеевском районе зафиксированы попадания в складские помещения и последовавшие пожары, в Дарницком районе обломки упали на открытую территорию, где загорелись автомобили.

Однако, согласно имеющимся данным, среди поражённых объектов оказались далеко не только склады. Удары пришлись по предприятию радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», которое производит СВЧ-компоненты для авиастроения, а также комплектующие для ракет FP-7, «Нептун-МД» и «Гром-2». Кроме того, пострадало предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), специализирующееся на сборке боевых частей для БПЛА, производстве ракетных компонентов, а также обработке и хранении взрывчатых веществ. В Сети распространяются видеозаписи, на которых над Киевом стоит густой дым.

Одесская область: порт и суда

В районе порта Южный удары пришлись по объектам, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружённых сил. Губернатор Одесской области уточнил, что в результате атак беспилотников на одном из предприятий повреждены 11 грузовиков.

В официальной сводке Минобороны России о грузовиках не упоминается. Ведомство указывает на другие цели: помимо наземной инфраструктуры, удары были нанесены по танкеру и сухогрузу, осуществлявшему доставку военных грузов, — в момент начала разгрузки. Дымовая завеса над Одесской областью также фиксируется на распространяемых в интернете кадрах.

ПВО и логистика

Воздушные силы Украины заявили об уничтожении 5 из 8 баллистических ракет. На этом фоне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале сообщил, что на прошлой неделе с авиабазы на западе Украины вылетел грузовой самолёт в направлении авиабазы в Германии и вернулся в воскресенье.

По мнению Лебедева, Киев экстренно пополняет боекомплект зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя существующего запаса, по его оценке, недостаточно для стабильной работы системы ПВО. Подпольщик также указывает, что удары по Киеву следует рассматривать в более широком контексте — как проверку всей цепочки, включающей украинскую противовоздушную оборону, западные поставки, аэродромы на западе страны, логистику НАТО и темп пополнения боекомплекта.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI