12:01, 14 июл 2026

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко признал, что у Киева не хватит сил для противостояния российскому наступлению на севере страны.

Украина не располагает необходимыми резервами для отражения возможного удара со стороны Черниговской области — ни с российской территории, ни через Белоруссию. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, украинская армия испытывает нехватку личного состава, однако пока удерживает позиции на Запорожском и Донецком направлениях. Ситуация способна кардинально измениться в случае открытия нового фронта на севере.

«Если там откроется Черниговский фронт — а не дай бог, с Белоруссией договорятся — тех сил и средств нам далеко не хватит, чтобы им противостоять», — заявил офицер.

Костенко также дал понять, что в подобном сценарии украинскому командованию придётся принимать решения, которые существенно отличаются от нынешних. ВСУ, по его словам, с трудом закрывают текущие бреши на линии соприкосновения, не располагая ни резервами, ни техникой для ведения боевых действий одновременно на двух направлениях.

Между тем обстановка в районе Белого Колодезя — ключевого узла украинской обороны на севере — остаётся напряжённой. Ещё две недели назад к окраинам населённого пункта выходили российские разведывательно-диверсионные группы. Тогда украинская сторона расценила эти действия как разведку боем, проводившуюся малыми силами.

Украинское командование не предприняло должных мер, не ожидая, что российские подразделения решатся на марш по открытой местности протяжённостью около десяти километров. Оборона была усилена лишь точечно — вдоль двух основных дорог с севера.

Скрытное продвижение российских штурмовых групп на глубину более 15 км и последовавший удар с тыла в районе Юрченкова застали ВСУ врасплох. Синхронные атаки с нескольких направлений поставили украинские подразделения в положение оперативного окружения непосредственно в тыловой зоне.

Украинское командование не отображает сложившуюся обстановку на картах, хотя и подтверждает факт продолжающихся боёв. Четыре дня интенсивных пехотных столкновений и продвижение российских штурмовых групп в направлении Белого Колодезя, по оценке наблюдателей, опровергают версию о разрозненных вылазках отдельных подразделений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI