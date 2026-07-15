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Теперь ударим по Киеву на все 100%? После ответа Путина врага затрясло

Теперь ударим по Киеву на все 100%? После ответа Путина врага затрясло

16:21, 15 июл 2026

Французская газета Le Monde опубликовала материал о радикальном изменении тактики российских воздушных ударов по Украине. Вслед за этим Владимир Путин лично обозначил принцип ответных действий. Об этом также сообщает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Анонимный западный дипломат, процитированный изданием, заявил, что Россия перестроила структуру атак: вместо ударов, рассредоточенных по времени, теперь применяется метод одновременной максимальной нагрузки на оборонительные системы противника.

В подтверждение газета привела конкретные данные: в ходе одной из ночных атак из 68 выпущенных ракет 19 были запущены в первые десять минут, с целью быстрого истощения запасов перехватчиков.

Отдельно Le Monde остановилась на модернизированных ударных беспилотниках типа «Шахед». По данным издания, они теперь составляют значительную часть всех применяемых Россией ударных БПЛА. Дроны действуют на высоте около пяти километров и развивают скорость до 500 километров в час, что существенно затрудняет их перехват средствами украинской ПВО.

Российские военные корреспонденты при этом отметили, что официальных заявлений о смене стратегии не звучало, однако удары по портовой инфраструктуре в районе Одессы фиксируются регулярно.

На фоне публикации французского издания с заявлением выступил президент России Владимир Путин. Он сформулировал ключевой принцип ответных ударов по украинским объектам: они не будут ограничиваться зеркальными мерами, а станут многократно более мощными и будут наращиваться по интенсивности.

«Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — заявил глава государства.

Путин обозначил основание для подобных действий: практически каждую ночь украинские формирования предпринимают попытки атаковать российскую территорию с применением сотен беспилотников. Интенсивность таких атак несколько снизилась — минувшей ночью число дронов не достигло ста единиц, — однако незадолго до этого Московская область подверглась массированному удару.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с изданием 360.ru пояснил, что в настоящее время Россия расширяет и усиливает удары по украинской территории, делая их более точными и значительными по масштабу. В числе приоритетных целей — предприятия военно-промышленного комплекса, производящие беспилотники, ракеты и комплектующие к ним, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, объекты железнодорожной инфраструктуры и портовые сооружения.

По словам Литовкина, одна из ключевых задач на данном этапе — блокировать возможность украинских атак на российские города и гражданское население.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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