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Россия сбросила трёхтонную авиабомбу: Уничтожены "особенные ребята". Такие кадры - это нечто

Россия сбросила трёхтонную авиабомбу: Уничтожены "особенные ребята". Такие кадры - это нечто

16:25, 15 июл 2026

Российские воздушно-космические силы нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по позициям украинских формирований в районе Херсона. Целью стал временный пункт дислокации 414-й бригады ВСУ близ села Карабелов.

Российские ВКС нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по объекту в Херсонской области. Видеозапись момента удара, зафиксированная разведывательным беспилотником, распространил телеграм-канал «Изнанка».

На кадрах видно, как над предполагаемым местом расположения украинских формирований поднимается столб огня и дыма. Авиабомба была применена с модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить удары на значительном удалении от цели.

Удар пришёлся по временному пункту дислокации 414-й бригады Вооружённых сил Украины, развёрнутому в районе села Карабелов на южном участке херсонского направления. Согласно тем же данным, подразделения этой бригады координировали атаки на гражданские топливозаправщики, следовавшие по маршрутам в Крым. В результате удара уничтожено около 60 военнослужащих противника. Кроме того, сообщается, что поражение объекта лишило противника возможности воздействовать на сухопутный коридор «Новороссия», соединяющий Ростовскую область с Крымским полуостровом.

ФАБ-3000 является наиболее тяжёлой неядерной авиабомбой в арсенале российской армии. Изначально она разрабатывалась для поражения особо защищённых сооружений и командных пунктов.

Помимо удара в Херсонской области, Министерство обороны России сообщило об атаках на объекты в Одессе и Черноморске, состоявшихся минувшей ночью. По данным ведомства, в портах поражены топливные резервуары, предназначавшиеся для нужд ВСУ, а также два производственных цеха, где осуществлялась сборка беспилотников UJ-22 компании «Укрджет». Помимо этого, сообщается об ударах по судам с военными грузами западного происхождения в порту Черноморска и в Николаевской области.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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