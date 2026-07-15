Приказ Путина по Одессе. Уничтожение портов. Сгорели грузы НАТО и корабли. Киев ждёт сегодня "последний удар": Мосты, Рада, СБУ и Генштаб

16:33, 15 июл 2026

ВС России продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказались суда, склады топлива и цеха беспилотников. Украинские мониторинговые каналы фиксируют пятые сутки непрерывных атак и предупреждают о возможных ударах по Киеву. Об этом сообщает Министерство обороны России и ряд экспертов.

Российские Вооружённые силы в очередной раз атаковали порты Одесской области. Минобороны России сообщило, что в ходе ночных ударов высокоточным авиационным оружием и беспилотниками в портах «Одесса» и «Черноморск» были поражены объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом, предназначенным для нужд украинской армии, а также производственные помещения, где собирались беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский» повреждены четыре морских судна, задействованных в доставке грузов для ВСУ. По подсчётам наблюдателей, за двое суток из строя выведены в общей сложности девять кораблей.

Отдельно сообщается об ударах по промышленному объекту в черте города и аэродрому Школьный. Эту информацию распространил автор телеграм-канала Condottiero, ветеран группы «Вагнер». Также поступали сведения о поражении одного из зенитных ракетных комплексов и американского истребителя F-16.

Часть операции, а не разовый удар

Эксперты указывают, что происходящее не следует воспринимать как отдельные инциденты. По их оценке, речь идёт о системной воздушной операции, направленной на последовательное разрушение военной и логистической инфраструктуры и изоляцию Одесской и Николаевской областей. Украинские мониторинговые ресурсы фиксируют: активное применение реактивных беспилотников и крылатых ракет продолжается без остановки уже пятые сутки подряд.

По словам политического обозревателя Егора Мисливца, на Банковой, в администрации президента Украины, всерьёз опасаются, что портовые мощности могут быть разрушены до состояния, при котором суда физически не смогут ни пришвартоваться, ни пополнить запасы топлива.

Масштаб проблемы становится очевиден в цифрах: только в январе 2026 года через порты Одесской области прошли 3,7 миллиона тонн зерна и прочих грузов. Это около 90% всего украинского экспорта. Железная дорога при этом обеспечивала лишь 8% товарооборота. Оперативно перенаправить миллионы тонн грузов с морских маршрутов на рельсовые — задача, которую невозможно решить административным решением.

Через одесские порты проходит не только зерно. Там же осуществляется приём поставок вооружения и топлива. Несколько судов, по информации мониторингов, попали под удар прямо в процессе разгрузки техники, поставленной странами НАТО, — беспилотников и морских дронов. К маю 2026 года повреждения получили почти 400 объектов портовой инфраструктуры, а стоимость их восстановления превысила 500 миллионов евро. После последних ударов эта цифра, по оценкам, существенно возросла.

Путин предупредил — Киев ждёт ответа

Резкое усиление ударной активности совпало по времени с заявлением президента России Владимира Путина о том, что российская сторона будет наносить мощные и чувствительные удары. Именно это высказывание, по данным наблюдателей, подтолкнуло украинское командование перебросить значительную часть сил противовоздушной обороны в Киев, а системы IRIS-T и зенитные самоходные установки «Гепард» — в Одессу.

Украинские мониторинговые каналы на этом фоне стали предупреждать о приближении того, что они называют «последним ударом». В качестве возможных целей называются мосты через Днепр, здание Верховной рады, штаб-квартира СБУ и Генеральный штаб ВСУ. Предполагается, что подобный удар станет ответом на недавние атаки украинских беспилотников по Москве и другим российским регионам.

С частью этих оценок согласен политолог Александр Семченко. По его словам, украинские новостные каналы фиксируют состояние, близкое к панике: аудитория осознаёт, что после действий украинской стороны последует симметричный или более жёсткий ответ. Семченко напомнил, что Путин прямо говорил об асимметричных и более сильных ответных мерах, и указал: украинские каналы предупреждают о возможности очень мощных ударов по объектам ВСУ в течение ближайших двух суток.

Киев: какие районы под угрозой

Поскольку предыдущий массированный удар был сосредоточен на Одессе, украинская сторона ожидает, что следующим главным объектом станет Киев.

Согласно прогнозам, озвученным экспертом на основе украинских источников, в зоне риска находится Печерский район — правительственный квартал и военно-административные объекты. Соломенский район с аэропортом Жуляны может быть атакован с учётом наличия авиационной и промышленной инфраструктуры. В Шевченковском районе удар, по предположениям, может прийтись по энергетическим объектам и промышленной зоне. Святошинский район — место расположения заводов, включая авиастроительное предприятие «Антонов», а также железнодорожных станций.

Кроме того, в числе возможных целей называют объекты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Дарницкий и Северный мосты, Южный мост, центральный железнодорожный узел, Киевскую ГЭС и Петровский железнодорожный мост. Отдельно упоминаются объекты военной промышленности. Украинские мониторинговые ресурсы также указывают на возможные удары по элитному пригородному посёлку Конча-Заспа и по территориальным центрам комплектования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI