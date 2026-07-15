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Украина в огне - попали по "очень крупной цели". Первые кадры. Официальное заявление Минобороны: горят корабли

Украина в огне - попали по "очень крупной цели". Первые кадры. Официальное заявление Минобороны: горят корабли

16:37, 15 июл 2026

Российские войска нанесли серию ракетных и дроновых ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска, а также по объектам в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Минобороны России подтвердило факт атак и сообщило об уничтожении четырёх морских судов.

Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области поздно вечером — первые из них местные жители зафиксировали около 22:30. В одном из районов вспыхнул пожар, в небо поднялся плотный столб дыма. В местных сообществах сообщали о непрекращающихся сигналах воздушной тревоги и характерных звуках в ночном небе.

Министерство обороны России подтвердило проведение групповых ударов высокоточным авиационным оружием и беспилотными летательными аппаратами по портовым объектам Одессы и Черноморска. По данным ведомства, объекты, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, выведены из строя. Уничтожены также резервуары с ГСМ и производственные цеха, в которых, по заявлению Минобороны, осуществлялась сборка беспилотников для ударов по российской территории.

В портах Черноморска и Днепро-Бугском поражены четыре судна, перевозившие военные грузы. Согласно информации издания Shot, в результате атак на портовую инфраструктуру серьёзно повреждено одно из оборонных предприятий — источники характеризуют его как весьма крупный объект.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате дроновых атак поражена газораспределительная станция ГРС-1, на её территории возник сильный пожар. В Харьковской области ночью применялись управляемые авиабомбы: зафиксированы повреждения объектов в Изюме. В Балаклее уничтожена автозаправочная станция. Взрывы также фиксировались в Сумах и Запорожье.

По имеющимся данным, удары наносились в том числе по пусковым установкам ракетных комплексов «Нептун» и «Фламинго». Кроме того, сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный» — площадки, с которой, по имеющимся сведениям, осуществляются запуски беспилотников в направлении Крыма. Местные власти также заявили о повреждениях на территории одного из близлежащих предприятий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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