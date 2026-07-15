16:44, 15 июл 2026

Украинская армия случайно снабжала российские позиции продовольствием и патронами на протяжении нескольких дней, ошибочно принимая их за свои опорные пункты. Ситуация на Краматорском направлении достигла критической точки — командование ВСУ экстренно перебрасывает туда резервы, в том числе из Харьковской области, фактически оголяя северный фланг.

На центральных участках фронта разворачиваются события, которые, по оценке полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, определят исход всей летней военной кампании. Об этом сообщают военные волонтёры канала «Два Майора».

ВСУ снабжали чужие позиции

На Добропольском направлении украинское командование длительное время полагало, что удерживает полный контроль над населённым пунктом Василёвка. Между тем ситуация на месте оказалась принципиально иной. Украинские беспилотники на протяжении нескольких суток осуществляли доставку продовольствия и боеприпасов не на свои, а на российские позиции — по всей видимости, вследствие ошибки в идентификации объектов.

Именно это обстоятельство во многом предопределило дальнейший ход событий. Российская пехота, получившая дополнительное снабжение, предприняла атаку на мотоциклах на соседний населённый пункт Мирное. Для украинской стороны произошедшее оказалось в значительной мере неожиданным.

В ответ командование ВСУ организовало контратаки силами 425-го отдельного штурмового полка. Несмотря на понесённые потери, вернуть Мирное украинским подразделениям не удалось. Российские бойцы удержали позиции.

Прорыв второй линии обороны

Параллельно на Славянско-Краматорском направлении российские войска вытеснили ВСУ из Малиновки и заняли высоты в районе Змеиной горы. В результате этих действий была прорвана вторая линия украинской обороны. Всего на участке от канала Северский Донец — Донбасс до Краматорска их насчитывается пять.

Южнее Белицкого и севернее Нового Донбасса российским подразделениям удалось продвинуться на несколько километров, выйдя к последнему рубежу обороны перед пригородом Доброполья — селом Анновка. По данным открытых источников, за одни сутки российская армия вернула контроль над территориями, бои за которые продолжались более недели.

Главной причиной отступления ВСУ на этом участке называется недостаточная плотность обороны из-за нехватки личного состава.

Особенности рельефа и тактика

Местность в районе Краматорского направления формирует специфические условия для ведения боевых действий. Основные пути продвижения проходят по грядам высот: низинные участки представляют собой открытые поля с редкими лесополосами, которые украинская сторона заблаговременно оборудовала как долговременные огневые точки.

Стандартная тактика инфильтрации в таких условиях неприменима. Каждый укреплённый узел требует отдельной операции с индивидуально выстроенным сценарием. Все оборонительные позиции связаны системой траншей или скрытыми маршрутами через лесопосадки, что существенно затрудняет их изоляцию даже при длительных обстрелах и блокировании логистики.

На северном участке направления, в районе Славянска, характер местности иной, здесь значительно больше лесных массивов. В густом лесу применение беспилотников существенно ограничено, что вынуждает обе стороны вести традиционные стрелковые бои. По имеющимся данным, потери украинской стороны в этих боях возрастают с каждым днём.

Николаевка — уязвимое место

Особого внимания заслуживает ситуация вблизи Николаевки. Этот населённый пункт расположен непосредственно у границы Славянска: расстояние до городской застройки составляет около трёх километров. Украинское командование расценивает его как наиболее уязвимый участок всей оборонительной линии на данном направлении.

К настоящему времени российские подразделения вышли к Николаевке с трёх сторон. Предпринятые украинской стороной контратаки в районе Рай-Александровки и Пискуновки пока не изменили общей картины.

Размен Харькова на Краматорск

На фоне нарастающей угрозы Краматорску Генеральный штаб ВСУ принял решение о переброске дополнительных сил. С Запорожского направления был переведён 24-й штурмовой полк «Айдар»*, из Харьковской области — ряд разведывательных батальонов и специальных подразделений, оснащённых средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Это решение принято на фоне значительного прогресса российских войск на севере в последние недели, в том числе приближения к Харькову. Полковник Антонюк трактует происходящее следующим образом: противник оказался перед выбором — какой из городов удержать в приоритете. По его оценке, украинское командование фактически готово к потере Харькова ради сохранения контроля над остатками Донецкой Народной Республики.

Резервы используются дозированно, без их распределения по всей протяжённости этого участка фронта. Однако в районе плацдарма Тихоновка — Малиновка эти силы до сих пор задействованы не были. Именно этим воспользовались российские подразделения при захвате Малиновки и высот у Змеиной горы.

Обстановка на Сумском и Харьковском направлениях

На Сумском направлении бои продолжаются в Шосткинском районе — в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе стрелковые столкновения фиксируются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и в лесных массивах к югу от Иволжанского.

В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и в приграничном селе Проходы, куда ранее были переброшены силы 118-й территориальной обороны. На Харьковском направлении подразделения группы войск «Север» продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань. На Волчанском участке стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и посёлке Белый Колодезь. На Великобурлукском участке — западнее села Петро-Ивановка, в районе сёл Артельное, Бударки и Землянки.

На Краснолиманском направлении продолжается сражение за Красный Лиман. Российские войска применяют тяжёлые авиабомбы для уничтожения логистической инфраструктуры противника в районе водных преград. Из Константиновки ведутся атаки в направлении Алексеево-Дружковки, на флангах развивается наступление в сторону Николайполья.

* — организация, признанная террористической и экстремистской и запрещённая на территории Российской Федерации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI