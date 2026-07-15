Главное за ночь и утро 15 июля: Крым в плотной блокаде, "чёрные" заправки в России, Украина миновала бензокризис - почему?

16:51, 15 июл 2026

В российских регионах расширяется нелегальный рынок топлива, а украинские заправки продолжают работу, но эксперты предупреждают: кризис накапливается.

Крым с начала лета оказался в условиях комплексной блокады, направленной на истощение инфраструктуры и ресурсов полуострова. В России в нескольких регионах зафиксировано распространение нелегальных точек продажи топлива. На Украине, несмотря на удары по нефтеперерабатывающим объектам, дефицита на заправках пока нет, однако эксперты предупреждают о накоплении негативного эффекта. Об этом сообщает Царьград по итогам ночи и утра 15 июля.

Крым: удары по энергетике, топливу и морали

По оценке обозревателя Царьграда Александра Тагирова, ситуация на полуострове приобрела характер многоуровневого давления. Атаки ведутся не хаотично, а системно: противник целенаправленно поражает объекты энергетики, топливные склады, продовольственные хранилища, сельскохозяйственные предприятия и пограничные посты.

В ночь с 13 на 14 июля с акватории Азовского моря был организован налёт в направлении Крымского моста. Согласно оценке телеграм-канала «Два майора», северные районы полуострова подвергаются регулярным ударам. Массированное применение беспилотников привело к сбоям в электроснабжении и введению аварийных графиков отключений.

Топливная обстановка на полуострове остаётся напряжённой: розничная продажа бензина официально приостановлена. Там, где топливо ещё имеется в наличии, литр преодолел отметку в 200 рублей, а у немногих работающих точек выстраиваются километровые очереди. Тагиров также обратил внимание на активизацию информационного и агентурного давления: через распространение ложных сообщений и вербовку местных жителей противник стремится дестабилизировать население и нарушить работу мобильных огневых групп и систем противовоздушной обороны. По его словам, возможности ПВО остаются ограниченными, а бюрократические процедуры замедляют реакцию на угрозы.

Нелегальные АЗС: от единичных случаев к системе

На фоне напряжённости с топливообеспечением в ряде российских регионов фиксируется рост числа нелегальных точек реализации горючего. В Ростовской области сотрудники полиции задержали администратора бесконтактной АЗС: по ночам он реализовывал бензин в розлив в пластиковые канистры. При задержании у него изъяли более 4,5 тонны топлива.

Подобные случаи перестают быть единичными. По всей стране функционирует фактически неподконтрольный рынок мини-заправок и контейнерных АЗС. Такие точки принимают оплату наличными, не платят налоги и реализуют горючее без каких-либо гарантий качества. Схема работает просто: топливо выкупается из официальных каналов поставок и перепродаётся по иным ценам, что сокращает доступность бензина для добросовестных участников рынка и подрывает их экономику. Риски для потребителей при этом возрастают, а контроль над этим сегментом становится всё более актуальной задачей для регуляторов.

Украина: почему топлива пока хватает

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев констатирует: несмотря на регулярные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и горящие резервуары, топливо в большинстве украинских городов остаётся доступным. В Днепропетровске цены стабильны на протяжении трёх недель, из пяти заправок повреждена одна. В Харькове, Чугуеве, Измаиле, Ильичёвске и Николаеве АЗС продолжают работу, а интенсивность автомобильного движения не снизилась. В Киеве заправиться также можно без серьёзных затруднений, хотя цены несколько выросли. Исключение составляет Никополь, где заправочная инфраструктура разрушена.

Лебедев, однако, предостерегает от поверхностных выводов. По его словам, каждое попадание по объектам топливной логистики уничтожает не только хранилища, но и транспортные маршруты, выводит из строя технику и эффект накапливается. Со временем это выразится в срывах поставок, росте цен и расширении серых схем снабжения.

Принципиальную угрозу Лебедев видит в потенциальном воздействии на военную логистику: нехватка топлива затруднит переброску подразделений, эвакуацию раненых и доставку боеприпасов. Если интенсивность ударов сохранится, он прогнозирует масштабный топливный кризис на Украине к осени и возникновение потребности в западной поддержке для восстановления цепочек снабжения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI