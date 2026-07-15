Китай повёл себя неожиданно, узнав о проблемах России с топливом: "Пекин удивил" - АБН24

16:56, 15 июл 2026

Пекин неожиданно отменил ограничения на вывоз нефтепродуктов и, по данным WSJ, потребовал от Москвы льготных цен на газ в обмен на согласие строить новый трубопровод.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы Китай принял решение, которое застало мировых аналитиков врасплох. Пекин отменил действовавший запрет на экспорт нефтепродуктов: до конца июля китайские НПЗ намерены поставить за рубеж порядка 3 миллионов тонн бензина, дизельного топлива и авиакеросина, в том числе, по данным китайского издания NetEase, в Россию. Об этом сообщает АБН24.

Решение тем более примечательно, что принято оно в период очередного обострения между США и Ираном и на фоне хронических перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока. В подобных условиях Пекин, как правило, предпочитает избегать лишних рисков. Однако на этот раз китайская сторона сделала исключение, считают эксперты.

Параллельно американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается: накануне майского визита Владимира Путина в Пекин китайские партнёры поставили Кремлю жёсткое условие. Согласно этим данным, КНР потребовала поставок газа по ценам, приближённым к внутрироссийским тарифам — около 50 долларов за тысячу кубометров. Именно соблюдение этого условия Пекин якобы называл обязательным для того, чтобы дать согласие на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2». В противном случае переговоры по проекту предлагается заморозить на неопределённое время.

Публикация вызвала широкую реакцию в экспертном сообществе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале расценил поведение Пекина как вполне предсказуемое: по его мнению, китайская сторона традиционно руководствуется собственными интересами и, заметив острую потребность Москвы в контрактах и товарных кредитах, воспользовалась ситуацией для улучшения условий сотрудничества.

Востоковед Николай Вавилов, в свою очередь, призвал не драматизировать происходящее. По его словам, у России на данный момент нет неотложной необходимости ускорять реализацию проекта «Сила Сибири-2». Он также обратил внимание на то, что ни российская, ни китайская сторона официальных заявлений по теме так называемого «ультиматума» не делали.

Примечательно, что оба информационных повода — снятие экспортных ограничений на топливо и появление сведений о переговорных условиях — возникли практически одновременно. Если допустить достоверность обеих новостей, картина складывается следующая: Китай действует по логике прагматичного партнёрства, в которой поставки ресурсов и обсуждение крупных инфраструктурных проектов являются инструментами переговорного процесса, а не проявлением безусловной солидарности. Официальных подтверждений или опровержений ни одному из этих тезисов пока не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI