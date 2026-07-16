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Битва вдоль трассы "Москва - Киев", летят ракеты. Масштабное наступление на фронте, "уже десятки погибших". Приказ Белоусова

Битва вдоль трассы "Москва - Киев", летят ракеты. Масштабное наступление на фронте, "уже десятки погибших". Приказ Белоусова

12:55, 16 июл 2026

Минобороны России сообщило о поражении предприятий военной промышленности в Киеве, портовых объектов в Одессе и морского судна ССО ВСУ. Белоусов посетил группировку «Центр» и проверил состояние подразделений беспилотных систем.

Ночью российские вооружённые силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, а также по портовой инфраструктуре и судам в Одесской области. Об этом в среду сообщило Министерство обороны России. Телеграм-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» публикует подробности о ходе боевых действий на нескольких направлениях.

По данным военного ведомства, удары были направлены против предприятий, задействованных в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Среди поражённых объектов - площадка, где осуществлялась сборка и хранение ударных БПЛА самолётного типа АН-196 «Лютый», относящихся к категории большой дальности.

Помимо этого, российские военные нанесли удары по портам «Одесса» и «Южный». По данным Минобороны, эти объекты использовались для приёма, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Одновременно зафиксированы поражения морского судна и быстроходного катера сил специальных операций ВСУ на морском переходе в порты Одесской области.

По информации Сергея Лебедева, удары по украинским портам продолжаются уже седьмые сутки подряд. Для поражения целей были применены три сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запущенные с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Тяжёлые ракеты этого класса способны преодолевать наиболее защищённые рубежи, тогда как беспилотники и ракеты серии Х-59/69 создают дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны. По оценке аналитиков, атаки выстроены по серийному принципу: тяжёлые ракеты сочетаются с более лёгкими крылатыми боеприпасами и несколькими типами беспилотных аппаратов. Целью является планомерное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей поставки вооружения на Украину.

Ракета Х-22 также была применена по крупному военному скоплению севернее Давыдова Брода в Херсонской области. По данным Лебедева, в момент удара на объекте находились иностранные наёмники, управлявшие беспилотниками, четыре артиллерийских орудия и несколько штурмовых групп, подготовленных для ведения разведывательно-диверсионных операций. Противник понёс значительные потери, число погибших, по имеющимся сведениям, исчисляется десятками. Уточнение данных продолжается.

Запорожье, по словам автора канала, подвергается ударам практически непрерывно и остаётся одним из ключевых тыловых узлов украинской группировки на южном направлении.

На Глуховском направлении российские подразделения продвигаются вдоль трассы Москва — Киев, ведут боевые действия у Толстодубово, входят в Уланово и атакуют в направлении Малой Слободки. Параллельно продолжаются действия в районе Красного Лимана. На Харьковском и Сумском участках фиксируется расширение зоны контроля.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки посетил пункт управления группировки войск «Центр», где заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Начальник отдела беспилотных систем объединения доложил о завершении формирования и укомплектования новых подразделений. Белоусов обратился к командирам с просьбой предоставлять ему обратную связь по поступающим беспилотным комплексам, назвав этот вопрос приоритетным.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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