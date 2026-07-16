13:05, 16 июл 2026

Украинское командование одновременно бросило силы на штурм по трём фронтам — Константиновском, Купянском и южном. Ни на одном из участков добиться результата не удалось. По данным российских военных источников и OSINT-аналитиков, все три операции завершились значительными потерями личного состава ВСУ без достижения заявленных целей.

Попытка перегруппироваться и развернуть одновременное наступление сразу на нескольких участках фронта не принесла украинскому командованию ожидаемого результата. По имеющимся данным, Генеральный штаб Украины оказался в ситуации острой нехватки резервов: восполнить прорывы на линии соприкосновения попросту нечем. Тела погибших военнослужащих грузовиками срочно вывозят в тыл.

Константиновка: город, который не вернуть

На Константиновском направлении командование ВСУ на протяжении нескольких недель предпринимало попытки любыми способами закрепиться в городе, полностью утраченном украинской стороной. Первоначальная тактика предполагала массовые заходы малых штурмовых групп с западного и восточного флангов. Однако до города сумело добраться лишь незначительное число пехотинцев. Те, кому удалось прорваться, были оперативно уничтожены операторами российских беспилотников.

Как рассказывали российские бойцы в беседах с OSINT-аналитиками, в городе осталось большое количество тел украинских военнослужащих. Киев отказался забирать погибших, в связи с чем тела помещаются в рефрижераторы и впоследствии передаются украинской стороне на территории Белоруссии.

Отдельные группы из двух человек, которым удалось добраться до подвалов и укрыться в них, не смогли выполнить даже минимальную задачу — водрузить флаг ради создания информационной картинки о якобы сохраняющемся украинском присутствии в части города. Этот факт подтвердил полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк.

Осознав провал первоначального замысла, командование сменило тактику. Был выбран новый маршрут через плотную застройку северных районов города, с расчётом на то, что она обеспечит прикрытие. Украинские подразделения атаковали одновременно на обоих берегах реки Кривой Торец и поначалу продвинулись вглубь города на два-три километра.

Однако российская сторона установила плотный дроновый контроль над дорогой между Дружковкой и Константиновкой. Атакующие группы оказались отрезаны от линий снабжения и лишились возможности получить подкрепление. Уже через сутки российские войска не только восстановили контроль над утраченными позициями, но и перешли в наступление, занимая опорные пункты противника на западных участках.

На Славянском направлении российская авиация продолжает наносить удары по Николаевке, поражая склады боеприпасов ВСУ. В Краматорске беспилотниками уничтожено несколько взводов противника, выдвигавшихся на позиции. Из Константиновки поступают сообщения о продолжении зачистки, которую осложняет активное применение украинских дронов. Российские подразделения наступают в направлении Николайполья.

Купянск: элитных частей оказалось мало

На Купянском направлении, по оценке полковника Антонюка, фиксируется фактический обвал украинских оборонительных порядков. Завершение ликвидации группировки на восточном берегу Оскола близится к финалу, тогда как на западном берегу подразделения ВСУ спешно отступают с позиций, неся потери.

После того как украинская группировка была рассечена на две части, основные усилия российской стороны сосредоточены на зачистке северного сектора. Все функционирующие переправы сохранились в южной части района, что полностью отрезало северную группировку от снабжения. При этом масштабных наступательных операций российская армия не проводит: планомерная блокада и ликвидация разрозненных опорных пунктов позволяет достигать результата без крупных штурмов.

Попытки отдельных украинских подразделений прорваться к реке пресекаются. Российская пехота занимает и укрепляет позиции на путях возможного отхода. Поддержка украинских подразделений на восточном берегу, по имеющимся данным, напрямую связана с критическим положением в западных районах Купянска. Ресурсов не хватает ни там, ни там.

Купянское направление, судя по действиям украинского командования, приобрело второстепенный статус. Ещё с весны отсюда планомерно выводились бригады и батальоны, перебрасываемые на другие участки. Активность украинских беспилотников здесь также заметно снизилась.

В условиях дефицита личного состава командование 10-го армейского корпуса ВСУ, отвечающего за оборону города, попыталось компенсировать нехватку численности качеством. В Купянск были переброшены подразделения Сил специальных операций и национальной полиции, имеющие опыт боёв в городских условиях. Однако этих сил оказалось недостаточно. Попытка контратаки обернулась значительными потерями, и немногочисленным выжившим пришлось перейти к обороне - задаче, для которой спецназ изначально не предназначен.

Единственным действенным решением в сложившихся обстоятельствах могло бы стать резкое усиление купянской группировки. Однако у Генерального штаба Украины сейчас отсутствуют необходимые резервы. При этом, даже если переброска подкреплений и состоится, окружённым на восточном берегу Оскола подразделениям это уже не поможет: в условиях боёв в плотной городской застройке эффективность дроновых заградительных зон существенно снижается, а восполнить нехватку личного состава этим инструментом невозможно.

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке в Шосткинском районе. В Сумском районе бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в Новой Сечи, посёлке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе фиксируются боестолкновения в приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении, согласно данным телеграм-канала «Два Майора», продолжаются бои за посёлок городского типа Казачья Лопань, являющийся ключевым транспортным и оборонительным узлом противника на этом участке.

На Волчанском участке стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково и посёлке Белый Колодезь. По поступившим данным, российским войскам удалось пробить оборону противника на семь километров в глубину в направлении Захаровки. Бои на этом участке, по имеющимся сведениям, сопровождаются освобождением территории площадью около 120 квадратных километров. Только на Волчанском плацдарме с начала июля российская сторона, по тем же данным, прибавила порядка 200 квадратных километров.

На Великобурлукском участке бои ведутся западнее села Петро-Ивановка, а также у сёл Артельное, Бударки и Землянки.

Южный фронт: «километровые прорывы» остались в медиапространстве

Схожая картина наблюдалась и на южном участке фронта. Украинская сторона предприняла попытку стремительным броском овладеть Плавнями. Ряд военных блогеров сообщал о прорыве к центру населённого пункта. Однако, по данным российской стороны, атакующие были уничтожены, позиции возвращены, а российские подразделения продвинулись вперёд.

В районе Степногорска попытка украинского контрнаступления, по имеющимся данным, обернулась уничтожением около 30 военнослужащих ВСУ, ещё несколько десятков получили ранения — всё это произошло в течение одного дня. Соответствующие материалы объективного контроля опубликованы в открытом доступе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI