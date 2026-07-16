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Главное за ночь и утро 16 июля: Ночь огня в Киеве, мобилизация 2026, "день плохих новостей с фронта"

Главное за ночь и утро 16 июля: Ночь огня в Киеве, мобилизация 2026, "день плохих новостей с фронта"

13:10, 16 июл 2026

Российские войска нанесли удары по Киеву и ряду регионов Украины. На Южном фронте военные обозреватели зафиксировали тяжёлые бои с попытками прорыва. В публичном пространстве продолжают циркулировать слухи о возможной осенней мобилизации, несмотря на официальные опровержения.

В ночь с 15 на 16 июля российские вооружённые силы нанесли удары по Киеву и нескольким областям Украины. В ходе атаки применялись беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты. Об этом сообщают мониторинговые источники и официальные городские службы.

Удары по Киеву

Серия мощных взрывов прозвучала в украинской столице ночью. Согласно официальным сообщениям, целями являлись военные объекты и элементы инфраструктуры. В районе Дарницкой теплоэлектроцентрали очевидцы наблюдали яркие световые вспышки и зарево от пожара.

В Дарницком районе, по данным столичных властей, фрагменты ракеты упали на территорию нежилой застройки. Кроме того, сообщалось об ударах по Дарницкому депо и промышленной ТЭЦ. В Святошинском районе одно из попаданий, по информации местных служб, пришлось на складские помещения.

Взрывы также фиксировались в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Мониторинговые каналы указывали на продолжающееся движение воздушных объектов в небе над страной, что свидетельствовало о сохраняющейся активности атакующих сил. Оперативные службы в это время оценивали масштаб ущерба, ликвидировали возгорания и оказывали помощь пострадавшим. Материалы с кадрами последствий ударов активно распространялись в социальных сетях.

Мобилизация осенью 2026 года: что говорят официальные лица

Параллельно с событиями на фронте в публичном пространстве не утихают дискуссии о возможности новой волны мобилизации в России осенью текущего года. Официальные представители власти последовательно отрицают подобные планы, тогда как среди экспертов и законодателей единого мнения нет.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин в эфире заявил, что мобилизация в нынешних условиях лишена практической необходимости и в контексте войны беспилотников была бы контрпродуктивной мерой. Военный корреспондент Александр Харченко занял иную позицию: по его оценке, при ожидаемом росте числа дроновых запусков до тысячи в сутки к концу года армии потребуются технически подготовленные специалисты. Именно через мобилизацию, по его мнению, можно привлечь подобные кадры, хотя он и охарактеризовал этот шаг как крайне тяжёлый.

Депутат от Свердловской области Максим Иванов обратил внимание на то, что официального завершения предыдущей мобилизации не было, а окончательное решение о возможном новом призыве остаётся за президентом и будет приниматься на основе военных докладов. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов неоднократно опровергали подобные слухи, квалифицируя их как информационные вбросы.

Южный фронт: тяжёлые бои и контратаки

Военный обозреватель Дмитрий Дегтярёв, ведущий Telegram-канал «Генеральный штаб», охарактеризовал минувшие сутки на Южном фронте как одни из наиболее сложных. По его словам, противник предпринимал активные попытки прорыва на Западно-Запорожском направлении в зоне ответственности группировки «Днепр».

Населённый пункт Приморское, согласно данным обозревателя, был временно переведён в статус «серой зоны», а противник на короткое время вошёл в Плавни, продвинувшись до центральной части села и оказывая давление на его южный фланг с целью выйти к Каменскому. После проведения контратаки контроль над Плавнями, по словам Дегтярёва, был восстановлен, а подразделения противника выбиты.

Более сложной оставалась обстановка в районе Степногорска, где посёлок частично оказался в «серой зоне». В окрестностях Веселянки крупная группа противника предприняла попытку прорыва узла обороны, однако, согласно данным объективного видеоконтроля, весь задействованный взвод был уничтожен огнём беспилотников в течение нескольких минут.

По оценке Дегтярёва, наиболее острая фаза столкновений, возможно, уже позади: российским силам удалось стабилизировать линию соприкосновения и перейти к контрнаступательным действиям, постепенно вытесняя противника. На Восточно-Запорожском направлении отмечались отдельные попытки проникновения в Комар, которые были отражены. Информация о контроле над районами Мирного и Поддубного на момент публикации требовала дополнительного подтверждения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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