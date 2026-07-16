"Ядерная триада в боевой готовности": Военэксперты о "жесточайшим обстреле Украины". В 01:05 началось: 10 ед. 9М723 на Киев. Су-57 на Одессу

13:19, 16 июл 2026

Российские вооружённые силы провели масштабную ночную атаку на Украину. Основными целями стали объекты военной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Одессе. Удар был предсказан украинскими мониторинговыми каналами и военными аналитиками за двое суток.

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Атака охватила сразу несколько крупных городов — Киев, Харьков и Одессу. О ходе и последствиях ударов сообщают мониторинговые Telegram-каналы, украинские источники и военные эксперты.

Киев: десять баллистических ракет за пятнадцать минут

Первые сообщения о прилётах в столице Украины появились в 01:05. По данным канала SHOT, над городом прогремели мощные взрывы, в нескольких районах наблюдались яркие вспышки и зарево, предположительно в районе Дарницкой ТЭЦ.

Согласно информации «Военкоров Русской Весны», к 01:09 по Киеву было выпущено не менее десяти баллистических ракет 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Десять поражений зафиксированы в течение пятнадцати минут. Шесть ракет достигли целей в столице, ещё четыре в момент передачи сообщения продолжали следовать к объектам поражения.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в складские помещения в Святошинском районе. По имеющимся данным, удар также был нанесён по Дарницкой ТЭЦ.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о прилёте в железнодорожное депо в Дарницком районе. Помимо этого, по его данным, удар в Святошинском районе мог быть направлен против сборочного предприятия авиационной промышленности - государственного предприятия «Антонов», которое является основной производственной базой на Украине по разработке и выпуску пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборке и модернизации ударных БПЛА большой дальности Ан-196 «Лютый».

В публичном доступе появились записи с камер городского видеонаблюдения. На них зафиксировано, как зенитные перехватчики украинской ПВО, не поразив цели, перешли в неуправляемое снижение и упали в жилую застройку.

Харьков и Одесса

Взрывы зафиксированы и в Харькове. По предварительным сведениям, удары были нанесены по производственным объектам оборонно-промышленного комплекса в промышленной зоне города, а также по объектам энергетической инфраструктуры.

На черноморском направлении мониторинговый канал «Герань Цветущая» сообщил об активности разведывательных БПЛА «Орлан» и «Гербера» над Одесским побережьем — шла ночная доразведка. Спустя час поступила информация о присутствии в морском пространстве самолёта Су-34 под прикрытием двух истребителей Су-57. Речь идёт о подготовке ударов ракетами Х-59. Су-57, в свою очередь, способны перехватывать украинскую авиацию непосредственно в воздухе. Накануне ночью был сбит один самолёт F-16. Атака по Одессе стала шестой подряд за последние сутки.

Шарий отметил, что Украина уже утратила около трети экспортных возможностей по зерну через черноморские порты вследствие систематических ракетных и дроновых ударов. Суда избегают захода в одесский порт, стоимость страховых полисов возросла почти вдвое. Восстановление портовой инфраструктуры потребует около миллиарда долларов, которых у украинской стороны нет. Фиксируется также нехватка ремонтных комплектов для военной техники, теплоэлектроцентралей и боеприпасов.

Двое суток ожидания

Украинские мониторинговые ресурсы и местные органы власти предупреждали о готовящемся ударе на протяжении двух дней — с момента, как президент России Владимир Путин публично подтвердил, что интенсивность атак будет повышена.

Политолог Александр Семченко приводил ранее слова противника: украинские Telegram-каналы ожидали в течение ближайших двух суток «сокрушительных и мощнейших ударов» по объектам Вооружённых сил Украины в ответ на недавние налёты на Москву и другие российские регионы.

Шарий незадолго до начала атаки написал, что наиболее жёсткий обстрел Украины, по всей видимости, состоится.

Ожидалось, что удары охватят несколько районов Киева: Печерский — правительственные кварталы и военно-административные объекты; Соломенский — аэропорт Жуляны; Шевченковский — объекты энергетики и промзоны; Святошинский — промышленные и производственные предприятия, включая завод «Антонов», и железнодорожные станции. В перечне возможных целей также фигурировали Дарницкий, Северный и Южный мосты, центральный железнодорожный узел, Киевская ГЭС, Петровский железнодорожный мост, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также коттеджный посёлок Конча-Заспа и территориальные центры комплектования.

Ядерная триада в готовности

Военный эксперт Егор Мисливец обратил внимание на заявление председателя Морской коллегии России Николая Патрушева о том, что морские стратегические ядерные силы Российской Федерации находятся в состоянии полной боевой готовности и способны оперативно выполнять поставленные задачи. По словам Патрушева, руководство страны обеспечивает высокую боеспособность морского компонента ядерной триады, а текущий уровень оснащения и подготовки экипажей гарантирует стратегическое сдерживание и национальную безопасность.

По оценке Мисливца, именно после этого заявления украинские мониторинговые каналы резко активизировались. Они ожидают ударов по мостам, зданию Верховной Рады и Генеральному штабу ВСУ, как ответной меры на недавние масштабные налёты на российские регионы. Основной угрозой аналитики называют удары по энергетической инфраструктуре и промышленным зонам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI