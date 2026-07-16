"Путин принял решение": Нанесены удары, которых ещё не было. Красные линии стёрты

13:23, 16 июл 2026

Российские вооружённые силы наносят беспрецедентные по масштабу удары по портовой инфраструктуре Украины. Генерал СВР в отставке Леонид Решетников заявил, что руководство страны приняло решение об ужесточении действий и прежние ограничения больше не действуют.

Вооружённые силы России несколько дней подряд наносят удары по украинским портам. Такой интенсивности и направленности, по оценкам ряда экспертов, прежде не было. Об изменении характера ударов и отказе от прежних ограничений заявил генерал Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в интервью изданию «ПолитНавигатор».

По словам Решетникова, российское руководство приняло решение об ужесточении военных действий. Расчёт на компромисс ни с Украиной, ни со странами НАТО снят с повестки. Генерал допустил, что удары по портовой инфраструктуре будут только нарастать.

Военный блогер Юрий Подоляка ранее отмечал принципиальное изменение тактики. Если раньше иностранные суда получали повреждения лишь как побочный эффект ударов по портам, то теперь удары наносятся непосредственно по судам, обслуживающим украинскую сторону. Инфраструктура самих портов при этом также остаётся в числе целей.

Телеграм-канал Win-Win в этой связи указывает, что именно относительная неприкосновенность Одессы формировала у Киева убеждённость в существовании для России непреодолимых «красных линий». Теперь, по мнению авторов канала, этот фактор устранён.

Стратегическое значение портов объясняется их ролью в логистике. Через порт «Южный» в Одесской области проходят не только товарные грузы, но и топливо, которое затем распределяется по внутренним маршрутам страны и обеспечивает южное направление. Нефтехранилища на территории порта выполняют функцию стратегического топливного резерва. От них зависит работа портовой техники, автомобильная логистика и возможность оперативной разгрузки судов с последующей доставкой грузов в Одессу, Николаев, Днепропетровскую область и в направлении Запорожья.

Повреждение топливного контура влечёт за собой цепную остановку сопряжённых процессов: выходят из строя тягачи и погрузочная техника, простаивают грузовые автомобили, возникают перебои с резервным энергоснабжением. Нарушается также работа аварийных служб, охраны и сопровождения грузов — звеньев, от которых зависит бесперебойное функционирование всей логистической цепочки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI