Трамп передал Путину послание из 8 слов. Россия "планирует нападения" на НАТО. США заговорили о высадке десанта: Главное в иноСМИ 16 июля

13:31, 16 июл 2026

Американский президент передал российскому лидеру краткое послание об Украине. В Белом доме увидели в ответе сигнал к переговорам. Тем временем Литва предупредила союзников о возможных диверсиях, а военные США занялись проработкой сценариев на Кубе.

Дональд Трамп в эфире Fox News лаконично изложил своё послание Владимиру Путину по украинскому конфликту, состоящее из восьми слов. Президент США выразил убеждённость, что противостояние завершится до окончания его президентского срока, то есть до 2028 года. Литовский лидер Гитанас Науседа в тот же день предупредил союзников по НАТО о наличии разведывательных данных относительно возможных диверсий против критической инфраструктуры. А телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил о военном брифинге, на котором рассматривались возможные сценарии действий против Кубы. Об этом сообщают иностранные СМИ от 16 июля.

«Владимир, тебе пора остановиться»

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что регулярно передаёт российскому президенту одно и то же короткое сообщение. Отвечая на вопрос, что именно он говорит Путину, американский лидер воспроизвёл свои слова: «Владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец войне». По словам Трампа, реакция российской стороны на это послание свидетельствует о готовности к заключению договорённостей.

Когда журналисты попросили его спрогнозировать, когда завершится конфликт, президент США ответил, что рассчитывает на урегулирование в период своего президентства.

Британское издание Daily Express обращает внимание, что высказывания Трампа прозвучали на фоне продолжающихся взаимных ударов сторон. Украина наносит удары по российским объектам, включая нефтяные танкеры. Россия, в свою очередь, активизировала удары по глубоководным портам Украины в Одесской области.

Издание отмечает, что одесские порты представляют собой ключевой элемент украинской экономики: через них поддерживаются торговые доходы и обеспечивается выход на международные рынки. Помимо этого, портовая инфраструктура используется для обслуживания военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов.

Литва сообщила о разведданных: диверсии против инфраструктуры НАТО

В том же Daily Express вышел материал о предупреждении, поступившем от Литвы. Президент республики Гитанас Науседа заявил о наличии разведывательных данных, указывающих на возможные точечные диверсии против объектов энергетики и транспорта в европейских странах. Речь, по его словам, идёт не о полномасштабном военном вторжении, а о целенаправленных акциях против ключевых объектов жизнеобеспечения.

В связи с этим литовский лидер выступил с призывом усилить меры безопасности в странах Балтии и Польше. Конкретных доказательств или перечня объектов, предположительно находящихся в зоне риска, он не привёл.

Схожие оценки ранее звучали и от других европейских политиков. Польский премьер-министр Дональд Туск высказывал опасения относительно возможных попыток проверить обороноспособность Североатлантического альянса посредством локальных вооружённых инцидентов вблизи его восточного фланга.

Издание напоминает, что любые агрессивные действия в отношении государств — членов НАТО теоретически могут задействовать пятую статью Устава альянса, предусматривающую коллективный ответ всех его участников. Российская сторона неоднократно характеризовала подобные высказывания европейских политиков как риторику, направленную на нагнетание тревожности среди населения и обоснование роста военных расходов, и заявляла об отсутствии планов по нападению на страны альянса.

Пентагон изучил сценарии на Кубе

Американский телеканал CBS сообщил, опираясь на данные нескольких чиновников, что военные США провели плановый брифинг, в рамках которого рассматривались различные варианты силовых действий против Кубы, в том числе сценарий масштабной десантной операции. По информации издания, брифинг состоялся в конце июня.

Собеседники CBS подчеркнули, что речь идёт исключительно о проработке возможных сценариев, а не о принятом политическом решении. Ни президент Трамп, ни руководство Министерства обороны не санкционировали проведение каких-либо операций против острова.

Согласно источникам телеканала, даже гипотетическая реализация силового варианта сопряжена со значительными практическими ограничениями: ключевые военные ресурсы и оперативные силы США в настоящее время задействованы на других направлениях. На фоне возобновления напряжённости вокруг Ирана перераспределение сил и средств в сторону Кубы в ближайшей перспективе собеседники канала считают маловероятным.

Вместе с тем CBS фиксирует очевидное ужесточение американской политики в отношении Гаваны в последние месяцы. В январе Трамп подписал документ, наделяющий исполнительную власть правом вводить таможенные пошлины на товары из стран, экспортирующих нефть на Кубу. Одновременно был введён режим чрезвычайного положения, обоснованный угрозой для национальной безопасности со стороны кубинского правительства.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что в администрации США допускают возможность смены власти на Кубе к концу 2026 года. Кубинская сторона отреагировала усилением оборонной подготовки: в марте Центральная армия республики объявила о развёртывании интенсивных учений подразделений противовоздушной обороны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI