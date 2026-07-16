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Что будет, если сейчас устранить Зеленского? Главных последствий два - подполковник Марочко

Что будет, если сейчас устранить Зеленского? Главных последствий два - подполковник Марочко

13:38, 16 июл 2026

Военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко в интервью телеканалу «Царьград» объяснил, к чему может привести устранение главы украинской администрации Владимира Зеленского. По его оценке, это спровоцирует политический хаос на Украине и ослабит украинские вооружённые силы. Параллельно депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru допустил, что к подобному сценарию могут быть причастны не только российские, но и западные спецслужбы.

В России возобновилось публичное обсуждение вопроса о возможном устранении Владимира Зеленского. Депутат Государственной думы Андрей Колесник в беседе с изданием NEWS.ru допустил, что инициатива в теории может исходить не только от российской стороны, но и от западных спецслужб. По словам парламентария, Зеленский вышел из-под контроля западных партнёров: он предъявляет им ультиматумы, требует увеличения финансирования и ведёт себя всё более независимо. Помимо этого, Колесник указал, что украинский президент располагает сведениями о коррупционных схемах, задействованных не только в Киеве, но и в Брюсселе. Депутат также высказал предположение, что на роль преемника Зеленского уже рассматривается посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Военный эксперт, подполковник ЛНР и ветеран боевых действий Андрей Марочко, в свою очередь, обозначил два конкретных последствия возможного устранения главы киевской администрации. Оба, по его словам, окажутся выгодны Москве.

Первое последствие — политический хаос

По словам Марочко, Зеленский выстроил на Украине политическую систему, которая жёстко замкнута на личности руководителя. В случае внезапного исчезновения этой фигуры государственный механизм резко утратит дееспособность. Эксперт отметил, что украинская оппозиция, долгое время находящаяся в подавленном состоянии, немедленно начнёт борьбу за власть, что приведёт к острому внутриполитическому противостоянию.

Второе последствие — ослабление армии

Политическая дестабилизация, по мнению Марочко, неизбежно скажется на боеспособности украинских вооружённых сил. Это, в свою очередь, создаст для России более благоприятные условия для продвижения в рамках специальной военной операции.

Марочко также заявил, что устранение Зеленского стало бы, по его словам, справедливым ответом на действия украинского президента, которые эксперт связывает с началом СВО, а также с рядом инцидентов на территории России, квалифицированных российской стороной как теракты. В качестве аналогии он привёл практику нейтрализации лидеров вооружённых группировок в ходе силовых операций на Северном Кавказе.

Ряд аналитиков высказывал версию о том, что Россия намеренно воздерживается от каких-либо действий в отношении Зеленского, рассчитывая захватить его живым и провести судебный процесс над украинскими и западными официальными лицами. Марочко отверг этот аргумент, указав, что свидетелей предполагаемых преступлений и без Зеленского достаточно, а западные лидеры, по его словам, открыто заявляют о своих намерениях в отношении России.

Контекст этой дискуссии дополняется событиями нынешнего года: президент США Дональд Трамп в ходе своего второго срока санкционировал операции, в результате которых был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро и ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Оба случая расцениваются как прецедент, свидетельствующий о том, что статус иностранного государственного лидера более не гарантирует личной неприкосновенности. Примечательно, что Зеленский публично поддержал обе операции, заявив об их правомерности в отношении лидеров, которых он охарактеризовал как диктаторов. После этих заявлений тема возможного устранения самого украинского президента вновь появилась в публичном пространстве — в том числе с учётом того, что ряд наблюдателей указывает на концентрацию власти в его руках после прихода к ней в 2019 году.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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