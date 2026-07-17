12:25, 17 июл 2026

Российские войска нивелировали шестимесячное контрнаступление ВСУ под Степногорском, выбили противника с занятых позиций и продвинулись на новых участках — в том числе в Харьковской области и на Купянском направлении. Об этом сообщают военные волонтёры и украинские офицеры.

На нескольких участках фронта за последние дни зафиксированы существенные изменения в пользу российской стороны. Наиболее показательная картина на Западно-Запорожском направлении, где украинское командование более полугода пыталось установить контроль над Степногорском. Параллельно обострилась обстановка в Харьковской области и на Сумском направлении, где ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения.

Степногорск: полгода боёв — и возврат к исходным позициям

Контрнаступление ВСУ в направлении Каменского продолжалось свыше шести месяцев. По словам одного из украинских полковников, до промежуточной цели — полного контроля над Степногорском — оставалось, по его оценке, занять лишь последний микрорайон на юге посёлка. Украинская пехота к тому моменту уже обошла позиции с запада и вошла в населённый пункт Плавни. Ряд мониторинговых ресурсов сообщал, что ВСУ почти полностью заняли этот населённый пункт и вплотную приблизились к окружению российских подразделений.

Однако именно на этом этапе российское командование предприняло серию контратак. В ходе встречного боя российские подразделения уничтожили группу украинских штурмовиков и закрепились в восточной части Степногорска. По имеющимся данным, в ходе отражения атаки противника было уничтожено несколько взводов ВСУ: около тридцати погибших и вдвое больше тяжелораненых, часть из которых осталась на месте боестолкновения. Эти события зафиксированы на материалах объективного контроля.

После восстановления позиций российские войска также заняли оборонительные рубежи южнее Павловки. В настоящее время продвижение вдоль дороги Степовая–Щербаки открывает дополнительное направление для возможного удара по Орехову — ключевому оборонительному узлу на юге Запорожской области.

25 километров прорыва, которых не было

На юге Днепропетровской области противник сосредоточил около шести боеспособных бригад и 425-й штурмовой полк для попытки вклиниться в российскую оборону. В информационном пространстве появились заявления о якобы состоявшемся прорыве на глубину 25 километров.

Полковник сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк опроверг эти данные. По его словам, даже по самым оптимистичным оценкам, которые озвучивает структура ГУР под названием DS, ВСУ за несколько месяцев так и не смогли продвинуться вглубь, лишь расширив серую зону на несколько километров. Другие источники оценивают итоги украинского наступления ещё более сдержанно.

Столь значительное расхождение между реальными результатами и публичными заявлениями, по оценке наблюдателей, связано с попыткой переключить общественное внимание с внутренних скандалов, в частности, с сообщений о небоевых потерях и обвинений в военных преступлениях, в которых фигурирует 425-й отдельный штурмовой полк.

Харьковская область: атаки там, где их не ждали

На севере Харьковской области российские войска продолжают тактику, направленную на рассредоточение сил противника по широкому фронту. Атаки проводятся на участках, которые не считались приоритетными, при ограниченном задействовании собственных ресурсов. В результате установлен контроль над Шевяковкой, отмечено продвижение к окраинам Захаровки и Волоховского.

Полковник Антонюк объяснил, почему именно эти направления оказались уязвимыми: на второстепенных участках фронта ВСУ задействуют значительно меньше дронов, чем требуется для эффективного контроля на один километр. Причина — не нехватка техники, а острый дефицит подготовленных операторов.

Аналогичную проблему фиксируют украинские военные в районе Казачьей Лопани. Помимо нехватки операторов, они указывают ещё на одну системную сложность: значительная часть позиций, числящихся в документации, фактически не оборудована должным образом и не отвечает современным требованиям.

Сумское направление и Купянск

В Шосткинском районе Сумской области стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе боестолкновения фиксируются в районе Рыжевки, Писаревки, Могрицы, Марьино, а также в селе Новая Сечь и посёлке Хотень. Командование ВСУ перебрасывает в область дополнительные подразделения.

На Купянском направлении военные волонтёры объединения «Два Майора» сообщают об активном применении дронов в городской застройке и о развитии наступательных действий на восточном берегу реки Оскол.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI