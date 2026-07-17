Главное за ночь и утро 17 июля: Мощный накат ВСУ, "рейдерский захват" в Крыму, пожары на Ближнем Востоке

12:32, 17 июл 2026

На южном направлении украинские формирования предприняли масштабные атаки с попытками прорыва, российские войска перешли в контрудар. В Крыму силовые структуры проверяют сообщения о захвате топливного предприятия. На Ближнем Востоке фиксируются ракетные удары и пожары вблизи американских военных объектов. Об этом сообщают военные обозреватели и зарубежные источники утром 17 июля.

Южный фронт: атаки отражены, линия стабилизирована

Обстановка на южном участке фронта за минувшие сутки резко обострилась. Военный обозреватель Дмитрий Дегтярёв сообщает, что украинские формирования усилили давление и предприняли несколько попыток прорыва в зоне ответственности группировки «Днепр» на Западнозапорожском направлении.

По его данным, противнику удалось временно перевести населённый пункт Приморское в неопределённый статус и кратковременно войти в Плавни, продвинувшись до центра села и оказывая давление на его южную часть с целью выйти к Каменскому. В ходе российского контрудара контроль над Плавнями был восстановлен, присутствие украинских подразделений в этом районе ликвидировано.

Отдельным очагом напряжённости стал район Степногорска: посёлок частично перешёл в неопределённый статус, а со стороны Веселянки была предпринята атака, нетипично крупная для применяемой противником тактики малых групп. Согласно данным объективного контроля, подразделение противника численностью до взвода было уничтожено ударами беспилотников за короткий промежуток времени. Дегтярёв оценивает ситуацию как стабилизировавшуюся: российским войскам удалось сдержать натиск и постепенно оттеснить противника с занятых позиций.

Крым: проверка сообщений о захвате нефтебазы

Правоохранительные органы проверяют информацию, распространяемую рядом иностранных ресурсов и аффилированных с ними сообществ, о рейдерском захвате нефтебазы и сети АЗС в Крыму. Согласно этим сведениям, инцидент произошёл 27 июня: группа вооружённых людей в гражданской одежде прибыла на внедорожнике с пулемётом, установленным на крыше, и заблокировала нефтебазу в посёлке Битумное под Симферополем. По утверждению источников, предприятие находится в блокаде уже около трёх недель.

Поводом для проверки послужило обращение владельца объекта, предпринимателя Алексея Якимова. С 8 июля временное руководство администрацией предприятия возложено на Александра Швырёва, который одновременно занимает аналогичные должности ещё на пяти крымских предприятиях и является ликвидатором в трёх других.

Местные городские сообщества сведения о захвате пока не подтверждают. Открытые источники также не содержат подтверждений возможной связи инцидента с решением Совета министров республики об эвакуации нефтепродуктов. Ряд наблюдателей указывает на возможность использования этой истории в целях информационного давления и нагнетания напряжённости вокруг топливоснабжения полуострова.

Ближний Восток: удары и пожары

Поступают сообщения об ударах по военным объектам США в нескольких странах региона — в Бахрейне, Кувейте, Ираке и Иордании. На ряде объектов зафиксированы срабатывания систем противовоздушной обороны и пожары. Официальных данных о разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступало.

Иранские источники утверждают, что ракета поразила мост короля Фахда, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию, беспилотники Arash атаковали авиабазу Сахир, а в Катаре на базе Аль-Удейд произошли взрывы. Информационное агентство Tasnim также сообщает о пожарах в Кувейте.

Этому предшествовали американские удары по объектам на территории Ирана — уже шестые по счёту за последние дни. Под огонь попали мосты на юге страны, зафиксированы взрывы в портовом Бендер-Аббасе у Ормузского пролива, в аэропорту Ираншахр, а также в Бушере и Ахвазе. По имеющимся данным, в результате этих атак погибли семь человек, девять получили ранения.

На пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что операция в Иране приносит значительные результаты, которые, по его словам, станут очевидны в ближайшее время. Центральное командование вооружённых сил США сообщило о досмотре танкера Wen Yao в Оманском заливе, а также о перенаправлении трёх коммерческих судов и выведении из строя одного из них в ходе действий по контролю над судоходством.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI