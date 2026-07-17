"Крупное наступление из региона России". Где нанесут следующий удар? Пришло сообщение о "броске на Киев"

12:36, 17 июл 2026

Британский аналитик Александр Меркурис заявил об угрозе крупного наступления российских войск из Брянской области в направлении Черниговщины, что может снова вывести армию на расстояние удара от Киева.

Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил о нарастающем давлении российских войск на ключевые города Донбасса и возможном масштабном наступлении из Брянской области России на Черниговскую область Украины. Об этом эксперт заявил в своём анализе, который процитировало издание «ПолитНавигатор».

По словам Меркуриса, российские силы последовательно сжимают кольцо вокруг Славянска и Краматорска. При этом аналитик оговаривается, что говорить об окончательном обрушении украинской обороны преждевременно.

В Сумской и Харьковской областях российские подразделения занимают новые рубежи и населённые пункты в окрестностях Харькова и Сум. Эксперт также не исключает начала крупной наступательной операции непосредственно с территории России.

Особую обеспокоенность, по мнению аналитика, вызывает информация о возможном ударе через Черниговскую область: в случае его реализации российская армия вновь окажется в непосредственной близости от украинской столицы. Меркурис назвал подобный сценарий тем, что «вызовет громкий сигнал тревоги в Киеве и на Западе».

Среди признаков ухудшения ситуации аналитик упомянул, что в Сумах, по поступающим сведениям, функционирует лишь одна газовая заправочная станция. Уничтожение топливной инфраструктуры и нарушение логистических цепочек, по его оценке, неизбежно скажется на ходе боевых действий.

Военные аналитики выделяют три направления летней ударной кампании: последовательное разрушение логистики противника вблизи линии боевого соприкосновения, удары по портовой и морской инфраструктуре с целью блокирования судоходства, а также атаки на энергетические и военные объекты, в том числе мосты и дата-центры.

На фоне этого Министерство обороны России опубликовало в социальных сетях сообщение о непрерывном характере ударов. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее выразил разочарование итогами переговоров в духе Анкориджа, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что США в настоящее время сосредоточены на ситуации с Ираном, которую он охарактеризовал как «деградирующую».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI