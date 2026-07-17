Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Крупное наступление из региона России". Где нанесут следующий удар? Пришло сообщение о "броске на Киев"

"Крупное наступление из региона России". Где нанесут следующий удар? Пришло сообщение о "броске на Киев"

12:36, 17 июл 2026

Британский аналитик Александр Меркурис заявил об угрозе крупного наступления российских войск из Брянской области в направлении Черниговщины, что может снова вывести армию на расстояние удара от Киева.

Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил о нарастающем давлении российских войск на ключевые города Донбасса и возможном масштабном наступлении из Брянской области России на Черниговскую область Украины. Об этом эксперт заявил в своём анализе, который процитировало издание «ПолитНавигатор».

По словам Меркуриса, российские силы последовательно сжимают кольцо вокруг Славянска и Краматорска. При этом аналитик оговаривается, что говорить об окончательном обрушении украинской обороны преждевременно.

В Сумской и Харьковской областях российские подразделения занимают новые рубежи и населённые пункты в окрестностях Харькова и Сум. Эксперт также не исключает начала крупной наступательной операции непосредственно с территории России.

Особую обеспокоенность, по мнению аналитика, вызывает информация о возможном ударе через Черниговскую область: в случае его реализации российская армия вновь окажется в непосредственной близости от украинской столицы. Меркурис назвал подобный сценарий тем, что «вызовет громкий сигнал тревоги в Киеве и на Западе».

Среди признаков ухудшения ситуации аналитик упомянул, что в Сумах, по поступающим сведениям, функционирует лишь одна газовая заправочная станция. Уничтожение топливной инфраструктуры и нарушение логистических цепочек, по его оценке, неизбежно скажется на ходе боевых действий.

Военные аналитики выделяют три направления летней ударной кампании: последовательное разрушение логистики противника вблизи линии боевого соприкосновения, удары по портовой и морской инфраструктуре с целью блокирования судоходства, а также атаки на энергетические и военные объекты, в том числе мосты и дата-центры.

На фоне этого Министерство обороны России опубликовало в социальных сетях сообщение о непрерывном характере ударов. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее выразил разочарование итогами переговоров в духе Анкориджа, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что США в настоящее время сосредоточены на ситуации с Ираном, которую он охарактеризовал как «деградирующую».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное за ночь и утро 17 июля: Мощный накат ВСУ, "рейдерский захват" в Крыму, пожары на Ближнем Востоке

Читайте также:

Главное за ночь и утро 17 июля: Мощный накат ВСУ, "рейдерский захват" в Крыму, пожары на Ближнем Востоке
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху
Россия/мир
Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху
«Все хуже и хуже»: Британский аналитик Меркурис предрек крах ВСУ под Покровском из-за отсутствия оперативной глубины
Россия/мир
«Все хуже и хуже»: Британский аналитик Меркурис предрек крах ВСУ под Покровском из-за отсутствия оперативной глубины
Приказы Зеленского угробят армию: фронт рушится, солдаты бегут, Донбасс вот-вот отвалится — Курская область поставит точку в этой войне
Россия/мир
Приказы Зеленского угробят армию: фронт рушится, солдаты бегут, Донбасс вот-вот отвалится — Курская область поставит точку в этой войне
«Пришли к пониманию»: Украина осознала, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась — пора сворачивать
Россия/мир
«Пришли к пониманию»: Украина осознала, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась — пора сворачивать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен