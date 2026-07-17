Россия перестала бить по ТЭЦ Украины. И не просто так: О "планах Путина" заговорили в Киеве

12:41, 17 июл 2026

На Украине обеспокоились паузой в атаках на энергетическую инфраструктуру. Украинские политики и эксперты предупреждают о возможном ударе по энергосистеме страны с наступлением холодов.

Украинские политики и аналитики фиксируют необычную паузу в действиях российских военных: удары по тепловым электростанциям и крупным подстанциям фактически прекратились. Официальные сводки Министерства обороны России тем временем сообщают об уничтожении военных заводов, складов и портовых терминалов, однако ключевые объекты украинской энергетики остаются вне зоны активных атак. О том, чем может объясняться подобное затишье, рассуждают украинские политики и эксперты.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков полагает, что за сложившейся ситуацией стоит не гуманность, а расчёт. По его словам, Москва выжидает окончания тёплого сезона, чтобы нанести удар по энергетике в наиболее уязвимый для страны момент. Разумков предупреждает: украинская энергосистема не готова к зиме, и повторение сценария предыдущих лет может обернуться серьёзными последствиями.

Схожую оценку даёт директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он указывает, что российские военные в настоящее время накапливают запасы высокоточных ракет и ударных беспилотников. По его мнению, основной удар может быть сосредоточен на Киеве: поражение столичного энергоузла способно дать максимальный практический и медийный эффект без необходимости рассредотачивать ресурсы по всей территории страны.

Пока же, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские силы переключились на объекты логистики и тылового обеспечения. Атакам подвергаются топливозаправочные станции, стоянки грузового транспорта, ремонтные мастерские, учебные центры для операторов беспилотников и транспортные узлы. Лебедев объясняет подобную тактику стремлением нарушить снабжение передовых частей противника: без топлива и подготовленного личного состава даже современное вооружение теряет боевую ценность.

Украинские эксперты допускают, что временное смещение акцентов с энергетики на логистику является тактическим манёвром, предшествующим более масштабным действиям с наступлением зимнего сезона. Насколько подобные опасения обоснованы, станет понятно в ближайшие месяцы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI