12:50, 17 июл 2026

Российские войска продолжают наносить удары по Одессе и Одесской области восьмые сутки подряд. Атакам подверглись военный аэродром, склады вооружения, портовая инфраструктура, суда и военные объекты. По данным российских и украинских источников, за две недели уничтожено около половины портовых мощностей страны, а экспортно-импортные возможности Украины сократились на 40%.

Российские вооружённые силы наносят удары по Одессе и Одесской области уже восьмые сутки без перерыва. Главные цели — объекты портовой и логистической инфраструктуры, которые, по данным российского военного ведомства, используются в интересах украинских вооружённых сил и НАТО. Об этом сообщают координатор николаевского подполья, открытые мониторинговые источники и данные российского Министерства обороны.

Ночные удары: аэродром, склады, порт

Поздним вечером в направлении юга Украины вылетели ударные беспилотники серии «Герань» и крылатые ракеты-дроны «Бандероль». Вскоре в Одесской области зафиксировали первые взрывы. Параллельно в воздух поднялась российская авиация. Су-34 произвели пуски крылатых ракет Х-59 по объектам в портах Одесской области и на временно оккупированной части Херсонской области. Для противодействия украинским средствам противовоздушной обороны и самолётам F-16 были задействованы Су-57.

Мониторинговый ресурс svstpl, предположительно связанный с силами ПВО и БПЛА, фиксировал происходящее в режиме реального времени: «Герани» накрыли береговую зону Одессы, над районом Аркадии отмечались прилёты. Вскоре в городе начались сильный пожар и детонация.

Позже стали известны подробности. Одна из целей находилась в районе военного аэродрома «Школьный»: после удара там начались пожар и взрывы боеприпасов. Ещё две ракеты поразили объект в центральной части города — бывший коньячный завод, где, по данным источников, располагался крупный склад, используемый украинскими силовыми структурами для хранения вооружения. Судя по характеру детонации, в соседнем районе Молдаванка здания ощутимо тряхнуло, там находились тяжёлые боеприпасы.

После этого удары перешли на черноморский порт. В открытых источниках появились кадры поражения стоянки самолётов МиГ-29 и пусковых установок ракетного комплекса «Нептун». Несколько единиц авиации украинских вооружённых сил были уничтожены. Ближе к полуночи Су-34 зашли на повторный заход.

Половина портовой инфраструктуры за две недели

По совокупным данным украинских и российских источников, за последние две недели российские войска вывели из строя около половины всей портовой инфраструктуры Украины. Под удары попали порты Одессы и Южного. Экспортные и импортные возможности страны, по имеющимся данным, сократились на 40%.

Пострадали 13 сухогрузов, связанных с украинскими портами: уничтожены грузы, склады горюче-смазочных материалов, суда атаковали непосредственно в ходе разгрузки, часть из них — уже при попытке уйти в открытое море. В ходе перехода к портам Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций украинских вооружённых сил.

На сегодняшний день под украинским флагом официально числятся лишь четыре судна. Одно из последних активных — «Механик Черевко» — находится в болгарском Бургасе. Остальные либо давно прекратили выходить на связь, либо работают исключительно на Дунае.

Транспортный коллапс распространился на весь черноморский регион. В районе Босфора ожидают прохода 57 судов, у берегов Констанцы скопилось более 200 кораблей, ещё десятки стоят на рейде у Варны и Бургаса.

Морские перевозки прежде составляли одну из ключевых статей дохода украинского государства. Ежегодный экспорт зерна, растительного масла и металла приносил десятки миллиардов долларов. Только подсолнечное масло в 2024 году обеспечило порядка 5 млрд долларов поступлений. Помимо торговли, в портах осуществлялся ремонт военной техники и размещалось оборудование для производства беспилотников. Вывод из строя кранового хозяйства и причальных сооружений способен заблокировать значительную часть грузовых операций.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал: если киевский режим продолжит создавать угрозу международному судоходству, Россия способна сначала изолировать украинские порты, а впоследствии полностью отрезать страну от Чёрного моря. По имеющимся данным мониторинговых источников и OSINT-аналитиков, порты фактически уже изолированы, в том числе в устье Дуная.

Х-22: ракета, которую не могут перехватить

Ранее российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами-дронами S8000 «Бандероль» по военным объектам в Одессе. Сведений о конкретных целях пока не поступало, однако очевидцы фиксировали над городом высокий столб дыма и пламени, который не могли ликвидировать на протяжении нескольких часов. Район поражения — портовая зона.

По порту Черноморска были нанесены удары тремя сверхзвуковыми ракетами Х-22 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. В течение дня и ночи удары по инфраструктуре портов продолжились с применением ракет Х-59/69, беспилотников «Герань» различных модификаций и «Бандеролей». Министерство обороны России официально подтвердило проведение групповых ударов по объектам, используемым украинскими вооружёнными силами в одесском и черноморском портах, — такие данные привёл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сверхзвуковые Х-22 также отработали по портовой инфраструктуре Ильичёвска. Ещё несколько ракет поразили контролируемую украинскими силовыми структурами часть Херсонской области — севернее Давыдова Брода. По имеющимся данным, там было уничтожено крупное военное подразделение: на объекте находились иностранные специалисты, управлявшие беспилотниками, четыре артиллерийские установки и несколько штурмовых групп, подготовленных для разведывательно-диверсионной деятельности. Подразделение понесло значительные потери, число погибших исчисляется десятками. Детали продолжают уточняться.

Х-22 — одна из наиболее мощных ракет российского арсенала, применяется крайне редко. По открытым данным, в эпицентре её взрыва температура достигает 4000 градусов, а давление — 300 тысяч атмосфер. Ракета способна поражать наиболее защищённые объекты, в том числе заглублённые. По данным украинских вооружённых сил, за всё время активных боевых действий средствам ПВО Украины не удалось перехватить ни одну ракету данного класса.

Полковник Аслан Нахушев ранее пояснял, что перед каждым массированным или групповым ударом план проходит специальную проверку на предмет рисков для гражданского населения в зоне планируемых поражений. В частности, именно по этой причине применение Х-22 и её модификации Х-32 ограничено, несмотря на их высокую эффективность, — из-за повышенных рисков для жилой застройки в окружении потенциальных военных целей.

По данным подполья, среди целей ракетных ударов оказался штаб украинской армии. Кроме того, по неподтверждённой информации, бетонобойные ракеты поразили объект, предположительно связанный со Службой безопасности Украины. Официальных подтверждений или опровержений этих сведений пока не поступало.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI